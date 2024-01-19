ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Маленькій дівчинці "збільшили" губи: жартівливе відео викликало обурення в мережі

Україна, П'ятниця 19 січня 2024 20:42
UA EN RU
Маленькій дівчинці "збільшили" губи: жартівливе відео викликало обурення в мережі Мережу "розірвало" відео зі збільшенням губ дитині (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Днями в соціальній мережі TikTok з'явилося відео, на якому косметолог збільшує губи маленькій дівчинці. Однак насправді процедуру не проводять, а лише імітують її для дитини. Проте в мережі це викликало обурення.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментарі в соціальних мережах.

Про що відео

Косметолог Ольга Панченко опублікувала на своїй сторінці в TikTok відео, на якому жартівливо збільшує губи маленькій дівчинці. Вік дитини невідомій, проте юзери припускають, що їй не більше як два роки.

Хоча процедуру й не проводять, дитина дуже тішиться після її завершення та радісно розглядає себе в дзеркалі. Ймовірно, вона є донькою косметолога.

@cosmetology.panchenko Подобатись собі так, як @Afi оригінальний звук - Cosmetology.Panchenko

Про що пишуть у коментарях

Традиційно глядачі розділилися на два табори. Одні вбачають у цьому лише позитивні емоції від реакції самої дівчинки:

  • "Я в захваті від цього покоління. Вона вже змалечку знає, що хоче. Золота!"
  • "Яка милота. Така вже красуня росте".
  • "Скільки радості в дитини!"
  • "Найкрутіше відео за сьогодні. Дякую за позитивні емоції".
  • "Змалечку привчаєте до всіх процедур краси!"

Проте інша половина поставилася до відео неприязно:

  • "Дитині рік чи два, діти в цьому віці ще на горщик не всі ходять. Які губи навіть не по-справжньому?"
  • "Це типу гра така. Але я бачила відео, де насправді якійсь публічній дівчинці (чи танцюристка, чи співачка) кололи губи, бо вважали, що так вона привабливіше виглядатиме. Дитині було боляче, вона плакала, а їй все одно кололи. Все заради грошей".
  • "Не факт, що вона запам'ятає. Коли я з бабусею до лікаря ходила, їй очі дивилися, щоб окуляри вибрати, то і я напросилася на ті процедури. За мамою повторювала нігті клеїти. Як результат, ні окулярів, ні нігтів накладних за все життя жодних".
  • "З дитинства породжують в дитини комплекси, що вона якась не така і треба їй щось міняти у зовнішності".
  • "Мені здається, перед усіма такими процедурами треба ввести обов'язкову бесіду з психологом. Якщо людина щиро вважає, що вона так "стежить за собою" й додає жіночності, нехай іде додому з відмовою".

Раніше ми розповідали про новий косметологічний тренд, від якого можна померти.

Читайте також, чому підлітки стають залежними від косметики та чи потрібно з цим боротися.

Читайте РБК-Україна в Google News
косметологія діти губи
NEWS
Російський максимум. На скільки Путін може збільшити армію та чи є "больовий поріг"
Російський максимум. На скільки Путін може збільшити армію та чи є "больовий поріг"