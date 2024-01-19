Маленькій дівчинці "збільшили" губи: жартівливе відео викликало обурення в мережі

Днями в соціальній мережі TikTok з'явилося відео, на якому косметолог збільшує губи маленькій дівчинці. Однак насправді процедуру не проводять, а лише імітують її для дитини. Проте в мережі це викликало обурення.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментарі в соціальних мережах.

Про що відео

Косметолог Ольга Панченко опублікувала на своїй сторінці в TikTok відео, на якому жартівливо збільшує губи маленькій дівчинці. Вік дитини невідомій, проте юзери припускають, що їй не більше як два роки.

Хоча процедуру й не проводять, дитина дуже тішиться після її завершення та радісно розглядає себе в дзеркалі. Ймовірно, вона є донькою косметолога.

Про що пишуть у коментарях

Традиційно глядачі розділилися на два табори. Одні вбачають у цьому лише позитивні емоції від реакції самої дівчинки:

"Я в захваті від цього покоління. Вона вже змалечку знає, що хоче. Золота!"

"Яка милота. Така вже красуня росте".

"Скільки радості в дитини!"

"Найкрутіше відео за сьогодні. Дякую за позитивні емоції".

"Змалечку привчаєте до всіх процедур краси!"

Проте інша половина поставилася до відео неприязно: