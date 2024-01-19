Маленькій дівчинці "збільшили" губи: жартівливе відео викликало обурення в мережі
Днями в соціальній мережі TikTok з'явилося відео, на якому косметолог збільшує губи маленькій дівчинці. Однак насправді процедуру не проводять, а лише імітують її для дитини. Проте в мережі це викликало обурення.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментарі в соціальних мережах.
Про що відео
Косметолог Ольга Панченко опублікувала на своїй сторінці в TikTok відео, на якому жартівливо збільшує губи маленькій дівчинці. Вік дитини невідомій, проте юзери припускають, що їй не більше як два роки.
Хоча процедуру й не проводять, дитина дуже тішиться після її завершення та радісно розглядає себе в дзеркалі. Ймовірно, вона є донькою косметолога.
@cosmetology.panchenko Подобатись собі так, як @Afi оригінальний звук - Cosmetology.Panchenko
Про що пишуть у коментарях
Традиційно глядачі розділилися на два табори. Одні вбачають у цьому лише позитивні емоції від реакції самої дівчинки:
- "Я в захваті від цього покоління. Вона вже змалечку знає, що хоче. Золота!"
- "Яка милота. Така вже красуня росте".
- "Скільки радості в дитини!"
- "Найкрутіше відео за сьогодні. Дякую за позитивні емоції".
- "Змалечку привчаєте до всіх процедур краси!"
Проте інша половина поставилася до відео неприязно:
- "Дитині рік чи два, діти в цьому віці ще на горщик не всі ходять. Які губи навіть не по-справжньому?"
- "Це типу гра така. Але я бачила відео, де насправді якійсь публічній дівчинці (чи танцюристка, чи співачка) кололи губи, бо вважали, що так вона привабливіше виглядатиме. Дитині було боляче, вона плакала, а їй все одно кололи. Все заради грошей".
- "Не факт, що вона запам'ятає. Коли я з бабусею до лікаря ходила, їй очі дивилися, щоб окуляри вибрати, то і я напросилася на ті процедури. За мамою повторювала нігті клеїти. Як результат, ні окулярів, ні нігтів накладних за все життя жодних".
- "З дитинства породжують в дитини комплекси, що вона якась не така і треба їй щось міняти у зовнішності".
- "Мені здається, перед усіма такими процедурами треба ввести обов'язкову бесіду з психологом. Якщо людина щиро вважає, що вона так "стежить за собою" й додає жіночності, нехай іде додому з відмовою".
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