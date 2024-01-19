Маленькой девочке "увеличили" губы: шутливое видео вызвало негодование в сети

На днях в социальной сети TikTok появилось видео, где косметолог увеличивает губы маленькой девочке. Однако на самом деле процедуру не проводят, а лишь имитируют ее для ребенка. Но в сети это вызвало негодование.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарии в социальных сетях.

О чем видео

Косметолог Ольга Панченко опубликовала на своей странице в TikTok видео, на котором шутливо увеличивает губы маленькой девочке. Возраст ребенка неизвестен, однако пользователи предполагают, что ему не больше двух лет.

Хотя процедуру и не проводят, ребенок очень радуется после его завершения и радостно рассматривает себя в зеркале. Вероятно, девочка - дочь косметолога.

О чем пишут в комментариях

Традиционно зрители разделились на два лагеря. Одни видят в этом только положительные эмоции от реакции самой девочки:

"Я в захваті від цього покоління. Вона вже змалечку знає, що хоче. Золота!"

"Яка милота. Така вже красуня росте".

"Скільки радості в дитини!"

"Найкрутіше відео за сьогодні. Дякую за позитивні емоції".

"Змалечку привчаєте до всіх процедур краси!"

Однако другая половина отнеслась к видео неприязненно: