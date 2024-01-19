Маленькой девочке "увеличили" губы: шутливое видео вызвало негодование в сети
На днях в социальной сети TikTok появилось видео, где косметолог увеличивает губы маленькой девочке. Однако на самом деле процедуру не проводят, а лишь имитируют ее для ребенка. Но в сети это вызвало негодование.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарии в социальных сетях.
О чем видео
Косметолог Ольга Панченко опубликовала на своей странице в TikTok видео, на котором шутливо увеличивает губы маленькой девочке. Возраст ребенка неизвестен, однако пользователи предполагают, что ему не больше двух лет.
Хотя процедуру и не проводят, ребенок очень радуется после его завершения и радостно рассматривает себя в зеркале. Вероятно, девочка - дочь косметолога.
@cosmetology.panchenko Подобатись собі так, як @Afi оригінальний звук - Cosmetology.Panchenko
О чем пишут в комментариях
Традиционно зрители разделились на два лагеря. Одни видят в этом только положительные эмоции от реакции самой девочки:
- "Я в захваті від цього покоління. Вона вже змалечку знає, що хоче. Золота!"
- "Яка милота. Така вже красуня росте".
- "Скільки радості в дитини!"
- "Найкрутіше відео за сьогодні. Дякую за позитивні емоції".
- "Змалечку привчаєте до всіх процедур краси!"
Однако другая половина отнеслась к видео неприязненно:
- "Дитині рік чи два, діти в цьому віці ще на горщик не всі ходять. Які губи навіть не по-справжньому?"
- "Це типу гра така. Але я бачила відео, де насправді якійсь публічній дівчинці (чи танцюристка, чи співачка) кололи губи, бо вважали, що так вона привабливіше виглядатиме. Дитині було боляче, вона плакала, а їй все одно кололи. Все заради грошей".
- "Не факт, що вона запам'ятає. Коли я з бабусею до лікаря ходила, їй очі дивилися, щоб окуляри вибрати, то і я напросилася на ті процедури. За мамою повторювала нігті клеїти. Як результат, ні окулярів, ні нігтів накладних за все життя жодних".
- "З дитинства породжують в дитини комплекси, що вона якась не така і треба їй щось міняти у зовнішності".
- "Мені здається, перед усіма такими процедурами треба ввести обов'язкову бесіду з психологом. Якщо людина щиро вважає, що вона так "стежить за собою" й додає жіночності, нехай іде додому з відмовою".
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