Маленький Богдан вместе с пограничниками защищает въезд в Харьков: трогательное видео

"Соседний ребенок, иногда с нами выходит, играет. Надо же ребенку где-то играть. Он был сразу с нами. Понравились ему военные, пограничники", - рассказывает пограничник Юрий.

Он участвует в проверке документов, осматривает багажники, показывает жестами, что можно проезжать.

Из-за активных боевых действий из населенного пункта выехали почти все семьи с детьми.

Богдан говорит, что все друзья уехали, играть ему не с кем. Родители же об увлечении сына знают и не возражают относительно его "работы".

Мальчик бомбежек уже не боится, говорит, что привык. Пограничникам Богдан доверяет, ведь как-то во время одного из налетов один из них накрыл мальчика своим телом.

Автомат АК-47 у парня игрушечный. Говорит, что взял его "на всякий случай".