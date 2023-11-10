Маленький автор мему "Скоро вже буде Паска" видав кумедне відео про Різдво: це варто побачити

"Скоро вже буде... Різдво!"

Маленький українець показався перед камерою на своїй "фірмовій" локації. Хлопчик розповів про своє життя посеред поля, на якому працювали його родичі. Цього разу дитина розповіла, на яке свято вже слід чекати українцям. Мало того, Матвій навіть дав пораду.

"Скоро вже буде Різдво, друзі. Так що утепляйтеся", - сказав хлопчик.

Також Матвій поділився радісною новиною. У нього випали перші молочні зуби, а тому дитина щиро посміхалася на камеру, але точно не на "усі 32". При цьому хлопчик розповів жарт від свого діда.

Матвій Брус (скріншот)

Як реагує мережа

Нове відео з хлопчиком миттєво "завірусилося". У TikTok його розповідь вже зібрала майже 4 мільйони переглядів. У коментарях фани пишуть, що Матвію вдалося повторити успіх свого мему "Скоро вже буде Паска".

Хто такий Матвій Брус

Маленький хлопчик з Черкащини став зіркою завдяки відео, на якому він дуже кумедно розповів про Великдень. Матвій росте у родині фермерів, а тому проводить багато часу поруч з батьками й бачить, як вони працюють. Через це дитина досить обізнана у господарчих справах та навіть допомагає рекламувати продукцію родини.

"Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м'яска, сардельку та ковбаска", - казала дитина.

На ці слова наклали музику, завдяки чому мем став ще й вірусним треком. Його випустив гурт МЮСЛІ UA.