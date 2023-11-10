Маленький автор мема "Скоро вже буде Паска" выдал забавное видео о Рождестве: это стоит увидеть

5-летний Матвей Брус из Черкаской области, ставший звездой сети благодаря своему забавному рассказу о Пасхе, выпустил новый хит. На этот раз мальчик заявил, что скоро уже будет не "Паска", а Рождество.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), новое видео с мальчиком разместил в TikTok его отец.
Маленький украинец показался перед камерой на своей "фирменной" локации. Мальчик рассказал о своей жизни посреди поля, на котором работали его родственники. В этот раз ребенок рассказал, какой праздник уже стоит ждать украинцам. Более того, Матвей даже дал совет.
"Скоро уже будет Рождество, друзья. Так что утепляйтесь", - сказал мальчик.
Также Матвей поделился радостной новостью. У него выпали первые молочные зубы, поэтому ребенок искренне улыбался на камеру, но точно не на "все 32". При этом мальчик рассказал шутку от своего деда.
Новое видео с мальчиком мгновенно "завирусилось". В TikTok его рассказ уже собрал около 4 миллионов просмотров. В комментариях фаны пишут, что Матвею удалось повторить успех своего мема "Скоро вже буде Паска".
Маленький мальчик из Черкасской области стал звездой благодаря видео, на котором он очень смешно рассказал о Пасхе. Матвей растет в семье фермеров, поэтому проводит много времени рядом с родителями и видит, как они работают. Поэтому ребенок достаточно осведомлен в хозяйственных делах и даже помогает рекламировать продукцию семьи.
"Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м'яска, сардельку та ковбаска", - говорил ребенок.
Эти слова наложили музыку, благодаря чему мем стал еще и вирусным треком. Его выпустила группа МЮСЛІ UA.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "вирусная" рождественская реклама растрогала сеть.
Также стало известно, что украинец подал иск против "Киевстара" и сумел дойти до конца.