Маленькие спасатели поздравили украинок с 8 марта: это видео взорвало сеть
Маленькие спасатели из ГСЧС приготовили украинкам потрясающий сюрприз. Дети перевоплотились во взрослых спасателей, чтобы поздравить всех женщин с Международным женским днем.
Милое видео опубликовали на странице в Facebook ГСЧС Украины.
"Растет достойная смена! Сюрприз от маленьких будущих спасателей ГСЧС Ровенской области волшебной половине по случаю Международного женского дня! Дорогие женщины! Мы очень уважаем и ценим Ваш труд! Будьте счастливы и здоровы!" - написали под видео.
Отметим, что в ролике принимали участие маленькие спасатели из Ровенской области.
Маленькие спасатели поздравили украинок с 8 марта
Украинцы не оставили этот ролик-сюрприз без внимания. Он не оставил равнодушным абсолютно никого.
- Супер! Неймовірно!
- Яка милота! Майбутні рятівники!
- Яка достойна зміна! Нове поколіня справжніх мужніх, щирих та сильних духом з переконливими цінностями. Дуже мило!
- Растут настоящие мужчины! Спасибо, что есть родители, которые дают детям правильное воспитание и прививают человеческие качества!
- Класс.
- Ото приколи малі. Класно.
- Це дуже мило! Одне з найкращих і найщиріших привітань, яке довелося бачити сьогодні! Інакше бути і не може, адже діти не збрешуть:) І що немало важливо - жодних радянських наративів у цьому відео. Дякую юним майбутнім героям України!
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