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Маленькі рятувальники привітали українок з 8 березня: це відео підірвало мережу

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 12:49
Маленькі рятувальники привітали українок з 8 березня: це відео підірвало мережу Маленькі рятувальники привітали українок (Скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Маленькі рятувальники з ДСНС приготували українкам приголомшливий сюрприз. Діти перевтілилися у дорослих рятувальників, щоб привітати всіх жінок з Міжнародним жіночим днем.

Цікаве відео опублікували на сторінці в Facebook ДСНС України.

"Росте гідна зміна! Сюрприз від маленьких майбутніх рятувальників ДСНС Рівненської області чарівній половині з нагоди Міжнародного жіночого дня! Дорогі жінки! Ми дуже поважаємо і цінуємо Вашу працю! Будьте щасливі і здорові!" - написали під відео.

Відзначимо, що в ролику брали участь маленькі рятувальники з Рівненської області.

Маленькі рятувальники привітали українок з 8 березня

Українці не залишили цей ролик-сюрприз без уваги. Він не залишив байдужим абсолютно нікого.

  • Супер! Неймовірно!
  • Яка милота! Майбутні рятівники!
  • Яка гідна зміна! Нове поколіня справжніх мужніх, щирих та добрих духом з переконливими цінностями. Дуже мило!
  • Ростуть справжні чоловіки! Дякую, що є батьки, які дають дітям правильне виховання і прищеплюють людські якості!
  • Клас.
  • У приколи малі. Класно.
  • Це дуже мило! Одне з найкращих і найщиріших привітань, яке довелося бачити сьогодні! Інакше бути і не може, адже діти не збрешуть:) І що немало важливо - жодних радянських наративів у цьому відео. Дякую юним майбутнім героям України!

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