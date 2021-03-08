Маленькі рятувальники привітали українок з 8 березня: це відео підірвало мережу
Маленькі рятувальники з ДСНС приготували українкам приголомшливий сюрприз. Діти перевтілилися у дорослих рятувальників, щоб привітати всіх жінок з Міжнародним жіночим днем.
Цікаве відео опублікували на сторінці в Facebook ДСНС України.
"Росте гідна зміна! Сюрприз від маленьких майбутніх рятувальників ДСНС Рівненської області чарівній половині з нагоди Міжнародного жіночого дня! Дорогі жінки! Ми дуже поважаємо і цінуємо Вашу працю! Будьте щасливі і здорові!" - написали під відео.
Відзначимо, що в ролику брали участь маленькі рятувальники з Рівненської області.
Маленькі рятувальники привітали українок з 8 березня
Українці не залишили цей ролик-сюрприз без уваги. Він не залишив байдужим абсолютно нікого.
- Супер! Неймовірно!
- Яка милота! Майбутні рятівники!
- Яка гідна зміна! Нове поколіня справжніх мужніх, щирих та добрих духом з переконливими цінностями. Дуже мило!
- Ростуть справжні чоловіки! Дякую, що є батьки, які дають дітям правильне виховання і прищеплюють людські якості!
- Клас.
- У приколи малі. Класно.
- Це дуже мило! Одне з найкращих і найщиріших привітань, яке довелося бачити сьогодні! Інакше бути і не може, адже діти не збрешуть:) І що немало важливо - жодних радянських наративів у цьому відео. Дякую юним майбутнім героям України!
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