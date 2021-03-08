Маленькі рятувальники привітали українок з 8 березня: це відео підірвало мережу

Маленькі рятувальники з ДСНС приготували українкам приголомшливий сюрприз. Діти перевтілилися у дорослих рятувальників, щоб привітати всіх жінок з Міжнародним жіночим днем.

Цікаве відео опублікували на сторінці в Facebook ДСНС України.

"Росте гідна зміна! Сюрприз від маленьких майбутніх рятувальників ДСНС Рівненської області чарівній половині з нагоди Міжнародного жіночого дня! Дорогі жінки! Ми дуже поважаємо і цінуємо Вашу працю! Будьте щасливі і здорові!" - написали під відео.

Відзначимо, що в ролику брали участь маленькі рятувальники з Рівненської області.

Маленькі рятувальники привітали українок з 8 березня

Українці не залишили цей ролик-сюрприз без уваги. Він не залишив байдужим абсолютно нікого.