Маленькие лайфхаки: Супрун рассказала, как пользоваться презервативами

Ульяна Супрун рассказала, как правильно пользоваться презервативами и какие ошибки могут снизить их эффективность
Уляна Супрун, ранее исполнявшая обязанности министра здравоохранения, во Всемирный день презерватива, который отмечается 13 февраля, рассказала о правилах пользования барьерной контрацепцией и развеяла популярные мифы о презервативах. Она отметила, что 14 февраля ежесекундно будет использоваться 87 презерватив, поэтому дала несколько советов по их использованию.
"Презерватив — средство контрацепции барьерного типа. Это единственный способ предотвратить развитие инфекций, передающихся половым путем, и от беременности одновременно. Его эффективность составляет 98%, но в случае, когда его правильно используют", - написала Супрун в своем Facebook.
Вокруг презервативов существует множество мифов, поэтому экс чиновница решила их развеять:
Миф №1. Презервативы не имеют срока годности. Нет, имеют. Конечно, чем меньше времени с момента изготовления презерватива прошло, тем более эластичным будет латекс. Дешевые презервативы имеют срок годности 2-3 года, дорогие — 3-5 лет. После того риск иметь сюрприз в виде порванного презерватива растет.
Миф №2. Использовать два презерватива одновременно надежнее. Наоборот, из-за трения друг о друга эффективность презерватива как средства контрацепции снижается по меньшей мере на 20%.
Миф №3. Презервативы часто рвутся. Они рвутся в следующих случаях: истек срок годности, повреждена целостность или форма презерватива, неправильный способ использования.
Миф №4. Презервативы нужно использовать только при вагинальном сексе и только с новым партнерами. Отнюдь. Презерватив защищает не только от нежелательной беременности и от инфекций, передающихся половым путем. В частности, это позволяет снизить вероятность инфицироваться ВИЧ.
Миф №5. Презервативы не надо использовать при оральном сексе. Некоторые венерические заболевания могут передаваться и через кожу или слюну. Также можно их подхватить, если во рту есть микротрещины, повреждения и открытые раны. Герпес, гонорея, хламидиоз, сифилис и гепатит В — одни из самых распространенных инфекций, которые передаются во время орального секса.
Миф №6. Если я сейчас нахожусь в отношениях только с одним партнером или если моя партнерша пьет противозачаточные гормональные препараты, можно не пользоваться презервативами. Пользоваться презервативами нужно всегда, ведь их первая функция — барьерная защита от инфекций, передающихся половым путем. Даже если вы много лет в отношениях и доверяете друг другу, вспомните, что некоторые инфекции передаются от телесного контакта, через кровь или слюну.
Миф №7. Если я пользуюсь презервативами, точно все будет хорошо. Нет, не точно. Не все презервативы созданы для предотвращения беременности и инфекций, передающихся половым путем. Не сертифицированные презервативы, к примеру, более рискованные для использования. Перед покупкой проверьте наличие лицензии и соблюдение норм изготовления изделия.
Как правильно пользоваться презервативами:
Также чиновница отметила, что очень важно говорить о контрацепции со своим партнером или партнершей. Не бойтесь отказать в половом акте, если ваш партнер не хочет воспользоваться презервативом в отличие от вас. Когда речь идет о здоровье, нет неудобных тем.