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Маленькі четвернята із Закарпаття, які народилися перед Різдвом, стали зірками Тік Току (відео)

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Закарпаття, Вівторок 04 січня 2022 12:07
Маленькі четвернята із Закарпаття, які народилися перед Різдвом, стали зірками Тік Току (відео) Малюки з Закарпаття замилували користувачів соціальних мереж (колаж: Styler)
Автор: Артем Горовенко

Маленькі четвернята - Олександр, Євген, Іван та Кароліна, які народилися перед самісіньким Різдвом 2021 у родині Лариси та Івана Кушнірів із села Дубового, що на Закарпатті, вже стали зірками всеможливих соціальних мереж.

А нещодавно малюки підкорили й користувачів Тік Току.

Так, відео з хештегом #мійрік2021, яке розмістила мама малюків, замилувало уже понад мільйон юзерів з різних куточків планети.

Користувачі щедро засипають матусю компліментами та лайками. А дехто з користувачів Тік Току щиро дивується тому, як молодій родині вдається впоратися з таким навантаженням і як Лариса "ще не зійшла з розуму?".

Але більшість просто тішаться і милуються трьома маленькими козаками і однією принцескою, які 4 січня святкують день народження.

  • Ух, дівчино, море вам терпіння, сил та ще раз терпіння!
  • А тепер уявіть, що всі четверо поступлять не на "бюджет", а на платне…
  • Ви молодець! Хай вам бог здоров'я дає! Ви дуже сильна
  • Ти красунька, ти молодець!
  • Дуже мило. Супер. Щастя вашій родині!
  • Це найкраще відео з підсумками року, що я бачила… Аж рот відкрився

Пропонуємо вам ще кілька милих відео і фото, на яких маленькі Ваня, Женя, Сашко та Каролінка бавляться і радіють разом з нами.

Маленькі четвернята із Закарпаття, які народилися перед Різдвом, стали зірками Тік Току (відео)Маленькі четвернята із Закарпаття, які народилися перед Різдвом, стали зірками Тік Току (відео)Маленькі четвернята із Закарпаття, які народилися перед Різдвом, стали зірками Тік Току (відео)

Маленькі четвернята із Закарпаття, які народилися перед Різдвом, стали зірками Тік Току (відео)

Ваня, Женя, Сашко та Каролінка (фото: instagram.com/lara.kushnir)

Читайте також неймовірну історію різдвяного дива про те, як під Тернополем багатодітна родина усиновила 14 дітей.

Додамо також, що днями більше тисячі українок отримали звання "Мати героїня".

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