Маленькі четвернята із Закарпаття, які народилися перед Різдвом, стали зірками Тік Току (відео)
Маленькі четвернята - Олександр, Євген, Іван та Кароліна, які народилися перед самісіньким Різдвом 2021 у родині Лариси та Івана Кушнірів із села Дубового, що на Закарпатті, вже стали зірками всеможливих соціальних мереж.
А нещодавно малюки підкорили й користувачів Тік Току.
Так, відео з хештегом #мійрік2021, яке розмістила мама малюків, замилувало уже понад мільйон юзерів з різних куточків планети.
Користувачі щедро засипають матусю компліментами та лайками. А дехто з користувачів Тік Току щиро дивується тому, як молодій родині вдається впоратися з таким навантаженням і як Лариса "ще не зійшла з розуму?".
Але більшість просто тішаться і милуються трьома маленькими козаками і однією принцескою, які 4 січня святкують день народження.
- Ух, дівчино, море вам терпіння, сил та ще раз терпіння!
- А тепер уявіть, що всі четверо поступлять не на "бюджет", а на платне…
- Ви молодець! Хай вам бог здоров'я дає! Ви дуже сильна
- Ти красунька, ти молодець!
- Дуже мило. Супер. Щастя вашій родині!
- Це найкраще відео з підсумками року, що я бачила… Аж рот відкрився
Пропонуємо вам ще кілька милих відео і фото, на яких маленькі Ваня, Женя, Сашко та Каролінка бавляться і радіють разом з нами.
Ваня, Женя, Сашко та Каролінка (фото: instagram.com/lara.kushnir)
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