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"Маленькі" Кароль, Пивоваров, Джамала та інші зірки розчулили мережу. ШІ створив неймовірне відео

Артем Пивоваров, Джамала та Тіна Кароль (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Штучний інтелект не припиняє вражати, адже він може згенерувати неймовірні відео. Одне з них "розриває" мережу, адже в ньому показали "маленьких" Тіну Кароль, Артема Пивоварова, Монатіка, Джамалу та інших зірок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке з'явилося на Instagram-сторінці з ніком "ai.tales.ua".

Кароль, Хливнюк, Пивоваров та інші в дитинстві - дивіться кумедний ролик

Так, у "зірковому дитячому садочку" опинилися артисти, які вже стали дуже відомими. А на відео вони - маленькі й кумедні, дивитися без посмішки дуже важко.

ШІ згенерував зображення: 

  • Тіни Кароль


ШІ показав "маленьку" Кароль (скріншот)

  • Андрія Хливнюка


Лідер "Бумбоксу" на згенерованому ШІ зображенні (скріншот)

  • Джамали


Джамалу в дитинстві показав ШІ (скріншот)

  • Монатіка


"Дитяче" фото Монатіка (скріншота)

  • Jerry Heil

ШІ показав "маленьку" Jerry Heil (скріншот)

  • MELOVIN


MELOVIN на згенерованому ШІ зображенні (скріншот)

  • alyona alyona


alyona alyona в "дитинстві" (скріншот)

  • Артема Пивоварова


ШІ показав "маленького" Пивоварова (скріншот)

"Мімішне" відео оцінили юзери. Воно вже зібрало чимало переглядів та коментарів. Користувачі пишуть, що "маленькі" зірки дійсно дуже кумедні. 

 

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