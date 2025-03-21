"Маленькі" Кароль, Пивоваров, Джамала та інші зірки розчулили мережу. ШІ створив неймовірне відео

Штучний інтелект не припиняє вражати, адже він може згенерувати неймовірні відео. Одне з них "розриває" мережу, адже в ньому показали "маленьких" Тіну Кароль, Артема Пивоварова, Монатіка, Джамалу та інших зірок.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке з'явилося на Instagram-сторінці з ніком "ai.tales.ua".
Так, у "зірковому дитячому садочку" опинилися артисти, які вже стали дуже відомими. А на відео вони - маленькі й кумедні, дивитися без посмішки дуже важко.
ШІ згенерував зображення:
ШІ показав "маленьку" Кароль (скріншот)
Лідер "Бумбоксу" на згенерованому ШІ зображенні (скріншот)
Джамалу в дитинстві показав ШІ (скріншот)
"Дитяче" фото Монатіка (скріншота)
MELOVIN на згенерованому ШІ зображенні (скріншот)
alyona alyona в "дитинстві" (скріншот)
ШІ показав "маленького" Пивоварова (скріншот)
"Мімішне" відео оцінили юзери. Воно вже зібрало чимало переглядів та коментарів. Користувачі пишуть, що "маленькі" зірки дійсно дуже кумедні.
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