"Маленькие" Кароль, Пивоваров, Джамала и другие звезды умилили сеть. ИИ создал невероятное видео

Кароль, Хлывнюк, Пивоваров и другие в детстве - смотрите забавный ролик

Так, в "звездном детском саду" оказались артисты, которые уже стали очень известными. А на видео они - маленькие и забавные, смотреть без улыбки очень трудно.

ИИ сгенерировал изображение:

Тины Кароль



ИИ показал "маленькую" Кароль (скриншот)

Андрея Хлывнюка



Лидер "Бумбокса" на сгенерированном ИИ изображении (скриншот)

Джамалы



Джамалу в детстве показал ИИ (скриншот)

Монатика



"Детское" фото Монатика (скриншот)

Jerry Heil

ИИ показал "маленькую" Jerry Heil (скриншот)

MELOVIN



MELOVIN на сгенерированном ИИ изображении (скриншот)

alyona alyona



alyona alyona alyona в "детстве" (скриншот)

Артема Пивоварова



ИИ показал "маленького" Пивоварова (скриншот)

"Мимишное" видео оценили юзеры. Оно уже собрало немало просмотров и комментариев. Пользователи пишут, что "маленькие" звезды действительно очень забавные.

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