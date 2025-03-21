"Маленькие" Кароль, Пивоваров, Джамала и другие звезды умилили сеть. ИИ создал невероятное видео

Искусственный интеллект не прекращает поражать, ведь он может сгенерировать невероятные видео. Одно из них "разрывает" сеть, ведь в нем показали "маленьких" Тину Кароль, Артема Пивоварова, Монатика, Джамалу и других звезд.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое появилось на Instagram-странице с ником "ai.tales.ua".
Так, в "звездном детском саду" оказались артисты, которые уже стали очень известными. А на видео они - маленькие и забавные, смотреть без улыбки очень трудно.
ИИ сгенерировал изображение:
ИИ показал "маленькую" Кароль (скриншот)
Лидер "Бумбокса" на сгенерированном ИИ изображении (скриншот)
Джамалу в детстве показал ИИ (скриншот)
"Детское" фото Монатика (скриншот)
MELOVIN на сгенерированном ИИ изображении (скриншот)
alyona alyona alyona в "детстве" (скриншот)
ИИ показал "маленького" Пивоварова (скриншот)
"Мимишное" видео оценили юзеры. Оно уже собрало немало просмотров и комментариев. Пользователи пишут, что "маленькие" звезды действительно очень забавные.
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