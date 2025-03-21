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"Маленькие" Кароль, Пивоваров, Джамала и другие звезды умилили сеть. ИИ создал невероятное видео

Артем Пивоваров, Джамала и Тина Кароль (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Искусственный интеллект не прекращает поражать, ведь он может сгенерировать невероятные видео. Одно из них "разрывает" сеть, ведь в нем показали "маленьких" Тину Кароль, Артема Пивоварова, Монатика, Джамалу и других звезд.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое появилось на Instagram-странице с ником "ai.tales.ua".

Кароль, Хлывнюк, Пивоваров и другие в детстве - смотрите забавный ролик

Так, в "звездном детском саду" оказались артисты, которые уже стали очень известными. А на видео они - маленькие и забавные, смотреть без улыбки очень трудно.

ИИ сгенерировал изображение:

  • Тины Кароль


ИИ показал "маленькую" Кароль (скриншот)

  • Андрея Хлывнюка


Лидер "Бумбокса" на сгенерированном ИИ изображении (скриншот)

  • Джамалы


Джамалу в детстве показал ИИ (скриншот)

  • Монатика


"Детское" фото Монатика (скриншот)

  • Jerry Heil

ИИ показал "маленькую" Jerry Heil (скриншот)

  • MELOVIN


MELOVIN на сгенерированном ИИ изображении (скриншот)

  • alyona alyona


alyona alyona alyona в "детстве" (скриншот)

  • Артема Пивоварова


ИИ показал "маленького" Пивоварова (скриншот)

"Мимишное" видео оценили юзеры. Оно уже собрало немало просмотров и комментариев. Пользователи пишут, что "маленькие" звезды действительно очень забавные.

 

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