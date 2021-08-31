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Маленькая украинка из Луцка получила диплом от Папы Римского (фото)

Автор: Анна Шиканова

15-летняя солнечная девочка из Луцка по имени Уляна получила от Папы Римского Франциска диплом. Девочка с синдромом Дауна еще весной решила поучаствовать в конкурсе "Писанка для Папы". Она нарисовала рисунок и написала Папе Римскому трогательное письмо.

Детали рассказали в издании Volyn24.

15-летняя Уляна Сухачевская из Луцка отправила понтифику свой рисунок и письмо, чтобы участвовать в международном конкурсе "Писанка для Папы".

В письме девочка пожелала Папе Римскому здоровья и пригласила его приехать в гости в Украину.

"Папа, любимый, я желаю тебе не болеть коронавирусом. Тебе пишет из Украины девочка, солнечная принцесса Уляна. Здоровья желаю тебе. Папа, приезжай в гости в Луцк. Будем вместе со всеми рисовать в "Оле-Арте". Люблю тебя. Аморе".

Письмо девочки так понравилось понтифику и жюри конкурс, что Уляна получила диплом. Его прислали в Украину и отметили, что маленькая украинка – единственный участник конкурса, которая ничего не попросила для себя и это оценил Папа Римский.

В дипломе указали, что награждают девочку за старание и настойчивость.

Украинская девочка получила диплом от Папы Римского

Стоит отметить, что ранее мы писали о том, что здоровье Папы Римского Франциска в последнее время оставляет желать лучшего и в Ватикане поговаривают о том, что он может в ближайшее время отречься от престола.

А также мы рассказывали о том, что Папа Римский призвал людей вакцинироваться от коронавируса.

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Папа римский