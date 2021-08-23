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Папа Римский может отречься от престола в ближайшее время: названа причина

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Ватикан, Понедельник 23 августа 2021 15:55
Папа Римский может отречься от престола в ближайшее время: названа причина Фото: Пара РИмский может отречься от престола в ближайшее время (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Пара Римский Франциск может отречься от престола уже в ближайшее время. В Ватикане понтифик уже заявил о своем намерении уйти на покой в ближайшее время.

Как сообщает издание Affaritaliani.it, причиной отречения от престола Папы Римского Франциска станет состояние здоровья.

В декабре 2021 года паре Римскому исполнится 85 лет. Именно в этом возрасте от престола отрекся Бенедикт XIV. Как отмечают в Ватикане, Папе Римскому в июле сделали сложную операцию на кишечнике.

По прогнозам врачей, состояние здоровья после операции понтифика должно было улучшиться. Однако, этого не произошло, и Папа Римский Франциск подумывает об отречении от престола.

После хирургического вмешательства понтифик долгое время находился в больнице, и врачи настаивают на том, что ему нужны дополнительные медицинские обследования.

В издании, которое считается близким к офисам Государственного секретариата, описали состояние Папы, как "тяжелое и дегенеративное, и болезнь могла быть хронической".

На данный момент в близком окружении Папы Римского ходят разговоры о скором отречении от престола и неизбежном конклаве.

Папа Римский Франциск (до избрания – Хорхе Марио Бергольо) стал 266 Папой Римским. Он стал первым представителем Нового Света, который взошел на престол, а также первым Папой-иезуитом.

До своего обращения в церковь в 1969 году, он работал вышибалой в ночном клубе в Аргентине, а также уборщиком и лаборантом. В июне 1992 года был посвящен в епископы, в 2001 году был посвящен в кардиналы.

Был избран новым Папой в 2013 году, после отречения Папы Бенедикта XVI.

Напомним, ранее мы писали о том, что Папа Римский призвал людей вакцинироваться от коронавируса.

А также рассказывали о том, что Папа Римский предрек новый Всемирный потоп и высказался о гневе Божьем.

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