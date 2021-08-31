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Маленька українка з Луцька отримала диплом від Папи Римського (фото)

Автор: Анна Шиканова

15-річна сонячна дівчинка з Луцька, на ім'я Уляна отримала від Папи Римського Франциска диплом. Дівчинка з синдромом Дауна ще навесні вирішила взяти участь у конкурсі "Писанка для Папи". Вона намалювала малюнок і написала Папі Римському зворушливий лист.

Деталі розповіли у виданні Volyn24.

15-річна Уляна Сухачевська з Луцька відправила понтифіку свій малюнок і лист, щоб брати участь у Міжнародному конкурсі "Писанка для Папи".

У листі дівчинка побажала Папі Римському здоров'я і запросила його приїхати в гості в Україну.

"Папа, любий, я бажаю тобі не хворіти на коронавірус. Тобі пише з України дівчинка, сонячна принцеса Уляна. Здоров'я бажаю тобі. Папо, приїжджай в гості до Луцька. Будемо разом з усіма малювати в "Оле-Арті". Люблю тебе. Аморе".

Лист дівчинки так сподобався понтифіку і журі конкурс, що Уляна отримала диплом. Його прислали в Україну і відзначили, що маленька українка – єдиний учасник конкурсу, яка нічого не попросила для себе і це оцінив Папа Римський.

У дипломі вказали, що нагороджують дівчинку за старання і наполегливість.

Українська дівчинка отримала диплом від Папи Римського

Варто відзначити, що раніше ми писали про те, що здоров'я Папи Римського Франциска останнім часом залишає бажати кращого й у Ватикані подейкують про те, що він може найближчим часом зректися престолу.

А також ми розповідали про те, що Папа Римський закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.

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Папа римський