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Маленькая украинка из Луцка получила диплом от Папы Римского (фото)

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Луцк, Вторник 31 августа 2021 19:45
Маленькая украинка из Луцка получила диплом от Папы Римского (фото) Украинская девочка получила диплом от Папы Римского (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

15-летняя солнечная девочка из Луцка по имени Уляна получила от Папы Римского Франциска диплом. Девочка с синдромом Дауна еще весной решила поучаствовать в конкурсе "Писанка для Папы". Она нарисовала рисунок и написала Папе Римскому трогательное письмо.

Детали рассказали в издании Volyn24.

15-летняя Уляна Сухачевская из Луцка отправила понтифику свой рисунок и письмо, чтобы участвовать в международном конкурсе "Писанка для Папы".

В письме девочка пожелала Папе Римскому здоровья и пригласила его приехать в гости в Украину.

"Папа, любимый, я желаю тебе не болеть коронавирусом. Тебе пишет из Украины девочка, солнечная принцесса Уляна. Здоровья желаю тебе. Папа, приезжай в гости в Луцк. Будем вместе со всеми рисовать в "Оле-Арте". Люблю тебя. Аморе".

Письмо девочки так понравилось понтифику и жюри конкурс, что Уляна получила диплом. Его прислали в Украину и отметили, что маленькая украинка – единственный участник конкурса, которая ничего не попросила для себя и это оценил Папа Римский.

В дипломе указали, что награждают девочку за старание и настойчивость.

Маленькая украинка из Луцка получила диплом от Папы Римского (фото)Маленькая украинка из Луцка получила диплом от Папы Римского (фото)Маленькая украинка из Луцка получила диплом от Папы Римского (фото)Украинская девочка получила диплом от Папы Римского

Стоит отметить, что ранее мы писали о том, что здоровье Папы Римского Франциска в последнее время оставляет желать лучшего и в Ватикане поговаривают о том, что он может в ближайшее время отречься от престола.

А также мы рассказывали о том, что Папа Римский призвал людей вакцинироваться от коронавируса.

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Папа римский
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