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Маленька українка з Луцька отримала диплом від Папи Римського (фото)

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Луцьк, Вівторок 31 серпня 2021 19:45
Маленька українка з Луцька отримала диплом від Папи Римського (фото) Українська дівчинка отримала диплом від Папи Римського (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

15-річна сонячна дівчинка з Луцька, на ім'я Уляна отримала від Папи Римського Франциска диплом. Дівчинка з синдромом Дауна ще навесні вирішила взяти участь у конкурсі "Писанка для Папи". Вона намалювала малюнок і написала Папі Римському зворушливий лист.

Деталі розповіли у виданні Volyn24.

15-річна Уляна Сухачевська з Луцька відправила понтифіку свій малюнок і лист, щоб брати участь у Міжнародному конкурсі "Писанка для Папи".

У листі дівчинка побажала Папі Римському здоров'я і запросила його приїхати в гості в Україну.

"Папа, любий, я бажаю тобі не хворіти на коронавірус. Тобі пише з України дівчинка, сонячна принцеса Уляна. Здоров'я бажаю тобі. Папо, приїжджай в гості до Луцька. Будемо разом з усіма малювати в "Оле-Арті". Люблю тебе. Аморе".

Лист дівчинки так сподобався понтифіку і журі конкурс, що Уляна отримала диплом. Його прислали в Україну і відзначили, що маленька українка – єдиний учасник конкурсу, яка нічого не попросила для себе і це оцінив Папа Римський.

У дипломі вказали, що нагороджують дівчинку за старання і наполегливість.

Маленька українка з Луцька отримала диплом від Папи Римського (фото)Маленька українка з Луцька отримала диплом від Папи Римського (фото)Маленька українка з Луцька отримала диплом від Папи Римського (фото)Українська дівчинка отримала диплом від Папи Римського

Варто відзначити, що раніше ми писали про те, що здоров'я Папи Римського Франциска останнім часом залишає бажати кращого й у Ватикані подейкують про те, що він може найближчим часом зректися престолу.

А також ми розповідали про те, що Папа Римський закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.

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Папа римський
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