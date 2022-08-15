Маленькая украинка купила в Польше газету с портретом Залужного и растрогала сеть

Журналистка Мария Семенченко еще весной вывезла свою дочь Александру в Польшу. На днях она предложила ребенку выбрать в магазине какой-то маленький приятный подарок для себя. Девочка не обдумывая выбрала газету с портретом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщила мама девочки в Facebook .

Да, девочку зовут Александра Любыш-Кирдей.

Отмечается, что ребенок выбрал польскую газету в одном из варшавских магазинов.

"Через 2 минуты Александра с победным радостным криком мчится к кассе. Выбрала! В очереди напевает "Залужный мутит движ". Какая жизнь, такие и маленькие субботние радости у шестилетки", - написала женщина.

Как пишет ТСН, сама девочка называет Залужного милым.

"Мне нравится, что он очень милый и руководит армией, чтобы армия победила, когда русские подходили, то она защищала", - рассказала девочка.

Самым приятным удивлением для ребенка и его семьи стало то, что уже через несколько часов на фотографию отреагировал сам главнокомандующий ВСУ.

"Именно в этих малышах и есть наше будущее. Они искренне верят в нас и в нашу победу. Мы делаем свою работу именно ради вас", - отреагировал Залужный.

Маленькая украинка купила газету с портретом Залужного (facebook.com/mariia.semenchenko)

Также почти за пол года в Польше в девочки единственное желание - обнять папу. По словам Марии, ее дочь не забывает родной дом и постоянно задает очень неожиданные вопросы.

"Александра постоянно переспрашивает, который час в Украине, что делают бабушки-дедушки, какая там погода, а не бомбят ли Киев, или россияне не забрали мои игрушки, в безопасности ли дети, не гибнут ли воины", - добавила Мария.

В комментариях пользователи пишут, что девочка молодец, ведь всем сердцем поддерживает ВСУ.