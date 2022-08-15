Маленька українка купила у Польщі газету з портретом Залужного і розчулила мережу
Журналістка Марія Семенченко ще навесні вивезла свою доньку Олександру до Польщі. Днями вона запропонувала дитині обрати в крамниці якийсь маленький приємний подарунок для себе. Дівчинка не обдумуючи вибрала газету з портретом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це повідомила мама дівчинки у Facebook.
Так, дівчинку звати Олександра Любиш-Кірдей.
Зазначається, що дитина обрала польську газету у одній з варшавських крамниціь.
"Через 2 хвилини Олександра з переможним радісним криком мчить до каси. Вибрала! У черзі наспівує "Залужний мутить двіж". Яке життя, такі й маленькі суботні радощі у шестирічки", - написала жінка.
Як пише ТСН, сама дівчинка називає Залужного називає милим.
"Мені подобається, що він дуже милий і керує армією, щоб армія перемогла, коли росіяни підходили, то вона захищала", - розповіла дівчинка.
Найприємнішим здивуванням для дитини та її родини стало те, що вже за кілька годин на світлину відреагував сам головнокомандувач ЗСУ.
"Саме в цих малечах і є наше майбутнє. Вони щиро вірять у нас і в нашу перемогу. Ми робимо свою роботу саме заради вас", - відреагував Залужний.
Маленька українка купила газету з портретом Залужного (facebook.com/mariia.semenchenko)
Також за майже пів року у Польщі в дівчинки єдине бажання - обійняти тата. За словами Марії, її донька не забуває рідний дім і постійно ставить дуже неочікувані запитання.
"Олександра повсякчас перепитує, яка година в Україні, що роблять бабусі-дідусі, яка там наразі погода, а чи не бомблять Київ, а чи росіяни не забрали мої іграшки, а чи діти в безпеці, а чи гинуть воїни", - додала Марія.
У коментарях користувачі пишуть, що дівчинка молодець, адже усім серцем підтримує ЗСУ.
Раніше ми повідомляли, що У Запоріжжі маленькі українці організували "магазин" і віддають прибуток ЗСУ.
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