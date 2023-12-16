Маленька українка врятувала людину і розчулила мережу: "Будьте як Іринка"

10-річна дівчинка врятувала людину та розчулила своїм вчинком. Вона не була байдужою й стала прикладом доброти.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про вчинок дівчинки розповіли на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ.
10-річна Іринка поверталася зі школи та побачила, що біля під'їзду лежить людина. Дівчинка не пройшла повз. Вона зрозуміла, що потрібно покликати дорослих, а тому зателефонувала у поліцію.
Виявилося, що 19-річному хлопцю, який лежав біля під'їзду, дійсно була потрібна допомога. І завдяки дівчинці він її отримав.
"За кілька хвилин на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Інспектори надали домедичну допомогу хлопцю та викликали медиків. Хлопця шпиталізували Не будьте байдужими! Будьте як Іринка", - розповіли в МВС.
У мережі на вчинок дівчинки вже відреагували. Користувачів також розчулила доброта українки. Тому під дописом вже починають з'являтися схвальні коментарі. Юзери хвалять дитину за небайдужість.
"Інколи нам, дорослим, є чому повчитись у наших дітей, особливо доброти і співчуття... Дякуємо тобі, Іринко, за небайдужість", - пишуть коментатори.
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