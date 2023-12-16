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Маленька українка врятувала людину і розчулила мережу: "Будьте як Іринка"

Вчинок дівчинки вразив користувачів мережі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

10-річна дівчинка врятувала людину та розчулила своїм вчинком. Вона не була байдужою й стала прикладом доброти.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про вчинок дівчинки розповіли на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ.

Що сталося

10-річна Іринка поверталася зі школи та побачила, що біля під'їзду лежить людина. Дівчинка не пройшла повз. Вона зрозуміла, що потрібно покликати дорослих, а тому зателефонувала у поліцію.

Виявилося, що 19-річному хлопцю, який лежав біля під'їзду, дійсно була потрібна допомога. І завдяки дівчинці він її отримав.

10-річна дівчинка врятувала людину та розчулила своїм вчинком дорослих (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

"За кілька хвилин на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Інспектори надали домедичну допомогу хлопцю та викликали медиків. Хлопця шпиталізували Не будьте байдужими! Будьте як Іринка", - розповіли в МВС.

У мережі на вчинок дівчинки вже відреагували. Користувачів також розчулила доброта українки. Тому під дописом вже починають з'являтися схвальні коментарі. Юзери хвалять дитину за небайдужість. 

"Інколи нам, дорослим, є чому повчитись у наших дітей, особливо доброти і співчуття... Дякуємо тобі, Іринко, за небайдужість", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що у Києві під час тривоги дітей не пускали в укриття.

Окрім цього, нещодавно ми вже розповідали, як говорити з дітьми про війну та що робити з потоком негативних новин.

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