Маленька українка розчулила історією про Укрзалізницю та отримала щемливий подарунок (відео)

Що розповіла маленька українка

Марійка, як повідомили в УЗ, через повномасштабну війну РФ проти України перебуває за кордоном. Родина дівчинки виїхала до Польщі. Там вона вже ходить до школи.

Одного разу, коли дівчинка прийшла на уроки, вона помітила на столі у свого однокласника серветки з логотипом Укрзалізниці. Дитина одразу пригадала про Батьківщину.

Вона дуже хотіла отримати ці серветки та пропонувала однокласнику обмінятися. Але хлопець відмовився. Дівчинка зняла про це відео та розповіла, що зрозуміла "неоціненність" таких речей.

Маленька українка розповіла про УЗ (скріншот)

Як відреагували в УЗ

Представники Укрзалізниці побачили відео та вирішили зробити для маленької дівчинки подарунок. Дитина отримає не тільки "безцінні" серветки, а й інші речі з логотипами.

"Розуміючи почуття Марійки, команда УЗ вирішила зробити сюрприз. Ми зібрали пакуночок із сувенірами від Укрзалізниці. Серветки там теж є, але і не тільки вони. Сподіваємося, сюрприз порадує нашу прихильницю, зменшить її тугу за домом. Віримо, що невдовзі родина Марійки й тисячі інших українських родин повернуться до мирної України", - розповіли в УЗ.

У коментарях під відео користувачі пишуть, що історія дівчинки, яка відверто сумує за домом, їх вразила. Юзери хвалять українку за те, що вона не забуває про Батьківщину.