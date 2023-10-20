Маленькая украинка умилила историей об Укрзализныце и получила трогательный подарок (видео)

Что рассказала маленькая украинка

Марийка, как сообщили в УЗ, из-за полномасштабной войны РФ против Украины находится за границей. Семья девочки уехала в Польшу. Там она уже ходит в школу.

Однажды, когда девочка пришла на уроки, она заметила у своего одноклассника салфетки с логотипом Укрзализныци. Ребенок сразу вспомнил Родину.

Она очень хотела получить эти салфетки и предлагала однокласснику обменяться. Но мальчик отказался. Девочка сняла об этом видео и рассказала, что поняла "бесценность" таких вещей.

Маленькая украинка рассказала об УЗ (скриншот)

Как отреагировали в УЗ

Представители Укрзализныци увидели видео и решили сделать для маленькой девочки подарок. Ребёнок получит не только "бесценные" салфетки, но и другие вещи с логотипами.

"Понимая чувство Машеньки, команда УЗ решила сделать сюрприз. Мы собрали пакетик с сувенирами от Укрзализныци. Салфетки там тоже есть, но и не только они. Надеемся, сюрприз порадует нашу поклонницу, уменьшит ее тоску по дому. Верим, что вскоре семья Марийки и тысячи других украинских семей вернутся в мирную Украину", - рассказали в УЗ.

В комментариях под видео пользователи пишут, что история откровенно скучающей по дому девочки их поразила. Юзеры хвалят украинку за то, что она не забывает о Родине.