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Маленькая украинка умилила историей об Укрзализныце и получила трогательный подарок (видео)

Представители Укрзализныци решили сделать для девочки подарок (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сеть умилила история маленькой украинки, которая вместе с семьей сейчас находится за границей. Девочка рассказала о том, как увидела в чужой стране салфетки с "родным" логотипом Укрзализныци.

Ребенок искренне поделился эмоциями, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Укрзализныци.

Что рассказала маленькая украинка

Марийка, как сообщили в УЗ, из-за полномасштабной войны РФ против Украины находится за границей. Семья девочки уехала в Польшу. Там она уже ходит в школу.

Однажды, когда девочка пришла на уроки, она заметила у своего одноклассника салфетки с логотипом Укрзализныци. Ребенок сразу вспомнил Родину.

Она очень хотела получить эти салфетки и предлагала однокласснику обменяться. Но мальчик отказался. Девочка сняла об этом видео и рассказала, что поняла "бесценность" таких вещей.

Маленькая украинка рассказала об УЗ (скриншот)

Как отреагировали в УЗ

Представители Укрзализныци увидели видео и решили сделать для маленькой девочки подарок. Ребёнок получит не только "бесценные" салфетки, но и другие вещи с логотипами.

"Понимая чувство Машеньки, команда УЗ решила сделать сюрприз. Мы собрали пакетик с сувенирами от Укрзализныци. Салфетки там тоже есть, но и не только они. Надеемся, сюрприз порадует нашу поклонницу, уменьшит ее тоску по дому. Верим, что вскоре семья Марийки и тысячи других украинских семей вернутся в мирную Украину", - рассказали в УЗ.

В комментариях под видео пользователи пишут, что история откровенно скучающей по дому девочки их поразила. Юзеры хвалят украинку за то, что она не забывает о Родине.

Напомним, ранее стало известно, как выглядят новые вагоны УЗ украинского производства.

Также мы уже рассказывали, как выглядят VIP-вагоны Укрзализныци, которые недоступны обычным пассажирам.

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Укрзализныця