Це до сліз! Маленька гімнастка Саша з протезом через російську ракету вперше виступила на змаганнях

Вже у березні цього року Саша повернулася до тренувань, а вже на початку червня виступила на змаганнях.

Саша Паскаль - маленька гімнастка з великим духом, яка підкорює спортивні висоти попри тяжку травму, отриману рік тому. Тоді у травні російська ракета влучила у будинок, через що дівчинці довелося ампутувати ногу.

Перші змагання нашої чемпіонки

"Яка ж мотивація потужна повинна бути у 7-річної дівчинки, щоб так реактивно повернутись в художню гімнастику з протезом ноги! Олександра Паскаль, що торік втратила ногу від раши*тського ракетного обстрілу Одещини, сьогодні взяла участь у своїх перших змаганнях.

Запамʼятайте це імʼя! Це імʼя майбутньої чемпіонки! І ніякі раш*сти зі своїми ракетами, поранення та ампутації не зламають нас!" - говориться в повідомленні у Facebook Дар'ї Герасимчук, уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.

Саша Паскаль на реабілітації в Австрії, 2022 рік

Хто така Саша Паскаль

У травні 2022 року російські військові обстріляли населені пункти в Білгород-Дністровському районі на Одещині. Внаслідок цього Олександру Паскаль завалило під уламками будинку.

Два тижні вона пробула в реанімації, втратила ногу, але не втратила силу духу.

Саша перед виступом (фото: Facebook/Дар'я Герасимчук)

Дівчинка проходила реабілітацію в Австрії і завдяки благодійникам отримала протез. Саші довелося заново вчитися сидіти та ходити. Але вона швидко повернулася до улюбленої справи, якою займалася з трьох років, - художньої гімнастики.

Дивіться нижче відео з виступом дівчинки: