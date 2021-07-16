Мальчик из Одессы с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире (фото)

Так, теперь малышу осталось пройти двухмесячный курс реабилитации.

Сейчас Дмитрий вместе с родителями находится в детской больнице в Сан-Антонио (США). Укол препаратом Zolgensma мальчик получил 16 июля. По словам папы малыша Виталия Свичинского, перед уколом он проходил все необходимые обследования.

На укол для Дмитрия украинцы собрали 2,05 миллиона долларов. Как рассказали родители ребенка, сумму, которой не хватало для приобретения Zolgensma, на счет перевел анонимный благотворитель.

Также на странице кампании отмечают, что курс лечения в американской больнице стоит на 250 тысяч долларов дешевле, чем вариант, когда бы препарат вводили в Украине.

Фото: Дмитрий из Украины получил самый дорогой укол в мире (facebook.com/Дети мы успеем)

В комментариях пользователи желают здоровья малышу и скорейшего выздоровления.