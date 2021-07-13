В Ужгороде школьник упал с перил набережной: ребенка сначала парализовало (видео)
В Ужгороде во время прогулки по городу группа школьников из детского лагеря вместе с учителем остановились на Киевской набережной. Один мальчик взобрался на перила, но не удержался и упал на спину.
Об этом сообщает Закарпатское телевидение.
Так, учительница убеждала 9-летнего мальчика слезть. Однако, он проигнорировал замечание и достал телефон и начал снимать на видео, как учитель сердится.
В какой-то момент школьник не удержался и упал спиной вниз, прямо на камни. После падения школьник не мог двигаться и ничего не чувствовал ниже плеч.
Как пишет "Суспільне" скорая доехала за 8 минут. У мальчика поверхностный ушиб тазобедренного сустава (тазобедренный сустав). Ребенка доставили в городскую больницу для дальнейшего обследования.
По словам травматолога Ужгородской городской больницы Владимира Ландовского, ребенка сопровождали два воспитателя. Школьника осмотрели травматолог и детский хирург.
Также он добавил, что парню сделали рентген-обследование, анализы. Никаких угроз, которые требовали госпитализации или оперативного вмешательства врачи не обнаружили. Ребенка обследовали, дали рекомендации и отпустили домой,
Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Закарпатья Анна Дан добавила, что в полицию по этому факту никто не обращался.
Ранее мы сообщали, что в Киеве учительница била ребенка с инвалидностью.
Также в колледже ровно во время награждения студентов упало окно.