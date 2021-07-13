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В Ужгороде школьник упал с перил набережной: ребенка сначала парализовало (видео)

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Ужгород, Вторник 13 июля 2021 20:45
В Ужгороде школьник упал с перил набережной: ребенка сначала парализовало (видео) Коллаж РБК-Украина: 9-летний мальчик упал с перил в Ужгороде
Автор: Тетяна Самарук

В Ужгороде во время прогулки по городу группа школьников из детского лагеря вместе с учителем остановились на Киевской набережной. Один мальчик взобрался на перила, но не удержался и упал на спину.

Об этом сообщает Закарпатское телевидение.

Так, учительница убеждала 9-летнего мальчика слезть. Однако, он проигнорировал замечание и достал телефон и начал снимать на видео, как учитель сердится.

В какой-то момент школьник не удержался и упал спиной вниз, прямо на камни. После падения школьник не мог двигаться и ничего не чувствовал ниже плеч.

Как пишет "Суспільне" скорая доехала за 8 минут. У мальчика поверхностный ушиб тазобедренного сустава (тазобедренный сустав). Ребенка доставили в городскую больницу для дальнейшего обследования.

По словам травматолога Ужгородской городской больницы Владимира Ландовского, ребенка сопровождали два воспитателя. Школьника осмотрели травматолог и детский хирург.

Также он добавил, что парню сделали рентген-обследование, анализы. Никаких угроз, которые требовали госпитализации или оперативного вмешательства врачи не обнаружили. Ребенка обследовали, дали рекомендации и отпустили домой,

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Закарпатья Анна Дан добавила, что в полицию по этому факту никто не обращался.

Ранее мы сообщали, что в Киеве учительница била ребенка с инвалидностью.

Также в колледже ровно во время награждения студентов упало окно.

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