В Ужгороде школьник упал с перил набережной: ребенка сначала парализовало (видео)

В Ужгороде во время прогулки по городу группа школьников из детского лагеря вместе с учителем остановились на Киевской набережной. Один мальчик взобрался на перила, но не удержался и упал на спину.

Об этом сообщает Закарпатское телевидение .

Так, учительница убеждала 9-летнего мальчика слезть. Однако, он проигнорировал замечание и достал телефон и начал снимать на видео, как учитель сердится.

В какой-то момент школьник не удержался и упал спиной вниз, прямо на камни. После падения школьник не мог двигаться и ничего не чувствовал ниже плеч.

Как пишет "Суспільне" скорая доехала за 8 минут. У мальчика поверхностный ушиб тазобедренного сустава (тазобедренный сустав). Ребенка доставили в городскую больницу для дальнейшего обследования.

По словам травматолога Ужгородской городской больницы Владимира Ландовского, ребенка сопровождали два воспитателя. Школьника осмотрели травматолог и детский хирург.

Также он добавил, что парню сделали рентген-обследование, анализы. Никаких угроз, которые требовали госпитализации или оперативного вмешательства врачи не обнаружили. Ребенка обследовали, дали рекомендации и отпустили домой,

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Закарпатья Анна Дан добавила, что в полицию по этому факту никто не обращался.