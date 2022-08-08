Мальчик из Краматорска игрой на гитаре собрал более 2000 долларов и купил отцу тепловизор (фото)

Сам мальчик переселенец и сейчас живет в Ровно. Для того чтобы собрать деньги, он играл на гитаре в Ровенском парке молодежи "Лебединка".

Недавно мальчик впервые за пол года увидел папу-военного, который мужественно защищает Украину.

По словам женщины, мужчина за несколько дней успел полечить зубы в областной стоматологии без очереди и бесплатно.

"Спасибо Ровно, что за несколько дней ты проявила заботу и уважение к воину, который растерянно смотрел все дни вокруг и радовался, что есть в Украине еще такое место, где люди могут отдыхать, слушать музыку, вкусно есть и спокойно гулять по городу", - говорится в сообщении.

Во время сбора средств, Костя услышал в свой адрес очень много приятных слов поддержки. Мальчик ответственно собирал все деньги и записывал все поступления в тетради.

"Мы благодарны каждому за вклад, и как результат, осуществление мечты десятилетнего Кости", - написала мама.

10-летний уличный музыкант Костя собрал игрой 2000 долларов на тепловизор (facebook.com/groups/rovno.online)