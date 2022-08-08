RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хлопчик з Краматорська грою на гітарі зібрав понад 2000 доларів та купив батькові тепловізор (фото)

У Рівному хлопчик купив татові тепловізора (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівному хлопчик Костя з Краматорська, який на вулицях виконував відомі хіти і свої пісні, назбирав гроші та придбав для тата-військового тепловізор за 2470 доларів.

Про це у Facebook-спільноті "Рівне. Твоє місто" повідомила мама хлопчика Христина Олександрівна.

Сам хлопчик переселенець і нині мешкає в Рівному. Для того аби назбирати гроші, він грав на гітарі у рівненському парку молоді "Лебединка".

Нещодавно хлопчик вперше за пів року побачив тата-військового, який мужньо захищає Україну.

За словами жінки, чоловік за кілька днів встиг полікувати зуби в обласній стоматології без черги та безкоштовно.

"Дякую Рівне, що за декілька днів ти виявила турботу та повагу до воїна, який розгублено дивився всі дні навколо і радів, що є в Україні ще таке місце, де люди можуть відпочивати, слухати музику, смачно їсти та спокійно гуляти містом", - йдеться у повідомленні.

Під час збору коштів, Костя почув у свою адресу дуже багато приємних слів підтримки. Хлопчик відповідально збирав усі гроші та записував усі надходження в зошиті.

"Ми вдячні кожному за внесок, і як результат, здійснення мрії десятирічного Кості", - написала мама.

10-річний вуличний музикант Костя назбирав грою 2000 доларів на тепловізор (facebook.com/groups/rovno.online)

Раніше ми повідомляли, що 8-річний українець зібрав майже 60 тисяч для ЗСУ.

Також ми писали, що 10-річний українець передав всі свої заощадження на потреби армії України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України