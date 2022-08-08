Хлопчик з Краматорська грою на гітарі зібрав понад 2000 доларів та купив батькові тепловізор (фото)

Сам хлопчик переселенець і нині мешкає в Рівному. Для того аби назбирати гроші, він грав на гітарі у рівненському парку молоді "Лебединка".

Нещодавно хлопчик вперше за пів року побачив тата-військового, який мужньо захищає Україну.

За словами жінки, чоловік за кілька днів встиг полікувати зуби в обласній стоматології без черги та безкоштовно.

"Дякую Рівне, що за декілька днів ти виявила турботу та повагу до воїна, який розгублено дивився всі дні навколо і радів, що є в Україні ще таке місце, де люди можуть відпочивати, слухати музику, смачно їсти та спокійно гуляти містом", - йдеться у повідомленні.

Під час збору коштів, Костя почув у свою адресу дуже багато приємних слів підтримки. Хлопчик відповідально збирав усі гроші та записував усі надходження в зошиті.

"Ми вдячні кожному за внесок, і як результат, здійснення мрії десятирічного Кості", - написала мама.

10-річний вуличний музикант Костя назбирав грою 2000 доларів на тепловізор (facebook.com/groups/rovno.online)