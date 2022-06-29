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Мальчик из Краматорска поет собственные песни, чтобы собрать на тепловизор для отца

Новина українською →
Ровно, Среда 29 июня 2022 13:31
Мальчик из Краматорска поет собственные песни, чтобы собрать на тепловизор для отца Костя уже насобирал на тепловизор для отца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мальчик Костя из Краматорска на улицах исполняет известные хиты и свои песни, чтобы собрать деньги отцу на фронте. Военному нужен тепловизор.

Об этом рассказали на видео "Свои".

История Кости

Сейчас Костя не в родном городе, а в Ровно. Его отец защищает Украину в составе батальона "Донбасс".

Он насобирал своим пением уже на половину тепловизора. Отмечается, что диаспора США добавила еще половину, чтобы приобрести устройство. Прибор скоро приобретут и передадут в Украину.

Костя поет на улицах ради отца (facebook.com/svoicity)

Напомним, что украинский школьник ради ВСУ продал футболку с автографом Роналду. Криштиану отреагировал на это.

Читайте также, что 10-летний украинец передал все свои сбережения для ВСУ.

Напомним, что это не первый случай таких поступков со стороны украинских детей. Так, ученики киевской школы отказались от выпускного и отдали все деньги ВСУ.

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Краматорск
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