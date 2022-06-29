Мальчик из Краматорска поет собственные песни, чтобы собрать на тепловизор для отца
Мальчик Костя из Краматорска на улицах исполняет известные хиты и свои песни, чтобы собрать деньги отцу на фронте. Военному нужен тепловизор.
Об этом рассказали на видео "Свои".
История Кости
Сейчас Костя не в родном городе, а в Ровно. Его отец защищает Украину в составе батальона "Донбасс".
Он насобирал своим пением уже на половину тепловизора. Отмечается, что диаспора США добавила еще половину, чтобы приобрести устройство. Прибор скоро приобретут и передадут в Украину.
Костя поет на улицах ради отца (facebook.com/svoicity)
Напомним, что украинский школьник ради ВСУ продал футболку с автографом Роналду. Криштиану отреагировал на это.
Читайте также, что 10-летний украинец передал все свои сбережения для ВСУ.
Напомним, что это не первый случай таких поступков со стороны украинских детей. Так, ученики киевской школы отказались от выпускного и отдали все деньги ВСУ.