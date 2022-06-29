Хлопчик з Краматорська співає власні пісні, щоб зібрати на тепловізор для батька

Хлопчик Костя з Краматорська на вулицях виконує відомі хіти і свої пісні, щоб зібрати гроші батькові на фронті. Військовому потрібен тепловізор.

Про це розповіли на відео " Свои".

Історія Кості

Зараз Костя не в рідному місті, а в Рівному. Його батько захищає Україну у складі батальйону "Донбас".

Він назбирав своїм співом вже на половину тепловізора. Відзначається, що діаспора США додала ще половину, щоб придбати пристрій. Прилад скоро придбають і передадуть в Україну.

Костя співає на вулицях заради батька (facebook.com/svoicity)