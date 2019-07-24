Мальчик в чемодане: новый поворот в жутком преступлении в Черновцах (видео)

Полиция назвала основную версию про Анну Пилявскую, которая выбросила чемодан с телом сына
Горе-мать трехлетнего Саши Пилявского, тело которого нашли в чемодане в Черновцах, находится в розыске и до сих пор полиции о ее местонахождении не известно. Правоохранители сейчас отрабатывают версию самоубийства Анны Пилявской. Об этом 23 июля заявили на брифинге в Главном управлении Нацполиции в Черновицкой области.
В то же время нет никаких данных, подтверждающих это предположение. Тело женщины не обнаружено.
Розыскные мероприятия продолжаются как в самих Черновцах, так и в Хмельницкой области, где Пилявская ранее проживала.
Отмечается, что полиция проверяла вопрос, что женщине понадобятся деньги, и она таким образом проявит себя, однако никаких сведений не появлялось.
Вопрос находится на личном контроле главы Нацполиции.
Версия о суициде выдвигается на основе того факта, что уже почти месяц 22-летнюю Анну не могут найти и о женщине ничего не слышно.
Анна Пилявская бросила чемодан с телом сына на пустыре в Черновцах (Фото: cv.npu.gov.ua)
В то же время стоит учитывать, что после трагедии горе-мать тащила чемодан с телом сына самостоятельно глубокой ночью 2 километра через мост и по улицам в Черновцах, что подтверждает записи видеокамер. Свою ношу она бросила на пустыре на окраине города возле недостроенного супермаркета. 27 июня случайные прохожие обнаружили жуткую находку - в красном чемодане находился завернутый в одеяло труп ребенка.
Ребенка нашли в чемодане в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
Как установила судмедэкспертиза 30 июня, причиной смерти стал приступ бронхиальной астмы. Темные следы на теле, которые сначала приняли за синяки, оказались трупными пятнами - мальчик умер за несколько дней до того времени, как его обнаружили.
В начале июля Сашу Пилявского похоронили в селе Давыдковцы Хмельницкой области. На погребальной процессии Анна не появилась.
Полиция давала приметы женщины и обращалась к украинцам за помощью в вопросе установления ее местонахождения. Приметы разыскиваемой Анны Пилявской: рост 160-170 см, среднее телосложение, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка "под каре". Темно-зеленые глаза. На левой руке ближе к запястью татуировка в виде короны, а на предплечье татуировка с изображением "ловца снов с головами двух волков".
Анна Пилявская разыскивается полицией (Фото: cv.npu.gov.ua)
Пилявская родилась в Черновцах, но переехала в Хмельницкую область. Ее отец - военный, муж отбывает тюремный срок за имущественный преступление.
Сообщалось, что в Черновцах Анна снимала жилье, но после обнаружения трупа ее сына 27 июня съехала и теперь никто не знает, где она.
Как сообщалось ранее, Анна Пилявская была безработной. Ребенка подкармливали соседи, поскольку сама мать совершенно не следила за маленьким сыном.
Также сообщалось, что мать мальчика Анна Александровна Пилявская приехала в Черновцы приблизительно за месяц до трагедии.