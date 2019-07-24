Хлопчик у валізі: новий поворот в жахливому злочині в Чернівцях (відео)

Поліція назвала основну версію про Анну Пілявську, яка викинула валізу з тілом сина
Горе-мати трирічного Сашка Пілявского, тіло якого знайшли валізі у Чернівцях, досі в розшуку і наразі поліції про її місцезнаходження не відомо. Правоохоронці відпрацьовують версію самогубства Анни Пілявської. Про це 23 липня заявили на брифінгу в Головному управлінні Нацполіції в Чернівецькій області.
У той же час немає жодних даних, що підтверджують це припущення. Тіло жінки не виявлено.
Розшукові заходи тривають як у самих Чернівцях, так і в Хмельницькій області, де раніше проживала Пілявська.
Зазначається, що поліція перевіряла питання, що жінці знадобляться гроші, і вона таким чином проявить себе, однак жодних відомостей не з'являлося.
Питання знаходиться на особистому контролі глави Нацполіції.
Версія про суїцид висувається на основі того факту, що вже майже місяць 22-річну Анну не можуть знайти і про жінку нічого не чути.
Анна Пілявська кинула валізу з тілом сина на околицях Чернівців (Фото: cv.npu.gov.ua)
У той же час варто враховувати, що після трагедії горе-мати тягла валізу з тілом сина самостійно пізно вночі 2 кілометри через міст і по вулицях Чернівців, що підтверджує записи відеокамер. Свою ношу вона кинула на пустирі на околиці міста біля недобудованого супермаркету. 27 червня випадкові перехожі виявили моторошну знахідку - у червоній валізі був загорнутий у ковдру труп дитини.
Дитину знайшли у валізі в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
Як встановила судмедекспертиза 30 червня, причиною смерті став напад бронхіальної астми. Темні сліди на тілі, які спочатку прийняли за синці, виявилися трупними плямами - хлопчик помер за кілька днів до того часу, як його виявили.
На початку липня Сашка Пілявского поховали в селі Давидківці Хмельницької області. На похоронній процесії Анна не з'явилася.
Поліція давала прикмети жінки і зверталася до українців за допомогою в питанні встановлення її місцезнаходження. Прикмети розшукуваної Анни Пілявської: зріст 160-170 см, середня статура, волосся темне, хвилясте з червонуватим відтінком, стрижка "під каре". Темно-зелені очі. На лівій руці ближче до зап'ястя татуювання у вигляді корони, а на передпліччі татуювання із зображенням "ловця снів з головами двох вовків".
Анна Пілявська розшукується поліцією (Фото: cv.npu.gov.ua)
Пілявська народилася в Чернівцях, але переїхала у Хмельницьку область. Її батько - військовий, чоловік відбуває тюремний термін за майновий злочин.
Повідомлялося, що в Чернівцях Анна знімала житло, але після виявлення трупа її сина 27 червня з'їхала і тепер ніхто не знає, де вона.
Як повідомлялося раніше, Анна Пілявська була безробітною. Дитину підгодовували сусіди, оскільки сама мати зовсім не стежила за маленьким сином.
Також повідомлялося, що мати хлопчика Анна Олександрівна Пілявська приїхала у Чернівці приблизно за місяць до трагедії.