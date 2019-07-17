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Ребенок в чемодане: новая информация о жутком преступлении в Черновцах

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 21:35
Ребенок в чемодане: новая информация о жутком преступлении в Черновцах
Труп ребенка в чемодане (Коллаж РБК-Украина)

Мальчик умер за несколько дней до того, как его нашли прохожие

Мальчик, которого обнаружили мертвым в чемодане в Черновцах, скорее всего умер естественным путем. Такие данные сообщили в сюжете ТРК "Буковина".

По результатам судмедэкспертизы, на теле ребенка не было обнаружено следов насильственной смерти. Однако выяснилось, что трехлетний мальчик страдал от бронхиальной астмы и мог умереть во время очередного приступа, так как ему вовремя не была оказана медицинская помощь.

Смерть ребенка наступила за несколько дней до того, как его обнаружили в чемодане прохожие, которые прогуливались неподалеку. Темные следы на теле ребенка оказались трупными пятнами, а не синяками от побоев, как предполагалось изначально.

Данное заключение специалистов является предварительным и через неделю будут известны результаты повторной экспертизы, которая должна подтвердить или опровергнуть данные.

Ребенок в чемодане: новая информация о жутком преступлении в Черновцах

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили новый ярко-красный чемодан. Когда они его открыли – там оказалось тело ребенка 2-3 лет, завернутое в одеяло.

После проверки камер видеонаблюдения выяснилось, что чемодан принесла на пустырь 22-летняя мать мальчика. На данный момент она находится в розыске, так как сразу после происшествия она покинула съемную квартиру и выехала из города.

Похоронами мальчика занимались бабушка и дедушка ребенка, а горе-мать даже не появилась, чтобы попрощаться с сыном.

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