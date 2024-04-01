"Мала валізу документів і чужі лижні штани". Як українська письменниця на 9-му місяці вагітності тікала з Києва

Письменниця, журналістка і громадська діячка Олеся Остафієва змушена була у перші дні повномасштабного вторгнення тікати з Києва попри те, що була на 9-му місяці вагітності.

Про що книга "Кіра. Дорога додому"

Це автобіографічний роман Олесі, яка зустріла напад росіян на 9-му місці вагітності, а вже на четвертий день після вторгнення було розбомблено її пологовий будинок на Київщині.

Дванадцять країн, двадцять п’ять міст і понад тринадцять тисяч кілометрів подолала Кіра з мамою, перш ніж дістатися назад в Київ.

Це спогади про складну дорогу, коли страх і невизначеність перетворилися на сміливість і рішучість. Про підтримку друзів, готових прийняти в будь-який момент, і незнайомців, що відчиняли двері в безвихідних ситуаціях.

Про хитрощі й ризики, на які довелося піти, щоб перелетіти Атлантику. Про історії з рідного Донецька і допомогу батькам в окупації. І про можливість будувати життя далеко від війни, але сильне бажання повернутися додому.

"Я мала валізу документів і чужі лижні штани, які мені віддав сусід у бомбосховищі, і не мала розуміння, де мені народжувати, бо невідомо, де за три тижні буде безпечно", - згадує Олеся.

Олеся Остафієва (фото: facebook.com/Olesya Ostafieva)

Жінка прийняла рішення виїжджати в бік заходу. Вертатись в Київ за речами було небезпечно, тож до Дрогобича вона дісталась, не маючи жодної речі для дитини.

"На весь ринок - лише одна ятка з дитячими речами. Вони зовсім не схожі на ті, що залишилися в київській квартирі. Я тримаю кофтинку з намальованою жирафою і розумію, що цієї жирафи не стане вже після першого прання. Але вибору немає", - написала Олеся.

"Я просто беру все, що є у наявності на новонародженого - хлопчаче і дівчаче, різних кольорів. Це був перший момент від початку війни, коли я не втрималася і заплакала. Мабуть, це саме та мить повного усвідомлення, що з нами всіма сталося", - додала вона.

Також письменниця зізналася, що її "розриває образа на життя за те, що її мрії та уявлення про появу донечки розбиті, і все, що вона можу їй зараз дати, - це перші-ліпші речі з дрогобицького ринку".

Олеся Остафієва (фото: facebook.com/Olesya Ostafieva)

Незважаючи на те, що після 36 тижня вагітності заборонено сідати у літак, Олеся, вдавшись до хитрощів на 38 тижні перелетіла Атлантику.

"Це тільки з командиром літака я така рішуча і впевнена в собі. Насправді ж дуже боюся стати героїнею новин на кшталт "Українська жінка, тікаючи від війни, народила в літаку над Атлантичним океаном", - розповіла Остафієва.

"Тож я дуже яскраво уявляю можливі варіанти сенсаційних новин: "Пілотам довелося приймати пологи просто над Гавайями", "Не долетіла: українська біженка народила доньку в літаку, яким тікала від війни", - пригадала авторка.

Олеся з донечкою Кірою (фото: Олеся Остафієва)

Восени 2022 року Кіра з мамою повернулися до Києва. Дванадцять країн, двадцять п'ять міст і понад тринадцять тисяч кілометрів довелося подолати Олесі з маленькою дитиною, перш ніж вони дістатися додому, де у спальні їх чекали подарунки та повітряні кульки, які 23 лютого 2022 року подарували Олесі на бебішавер - вечірці на честь очікуваної дитини.

Додамо, що книга "Кіра. Дорога додому" вийшла у видавництві "Наш Формат" і вже встигла представити Україну на міжнародних майданчиках - одному з найбільших у світі Лондонському книжковому ярмарку та на Лейпзизькому книжковому ярмарку.

Також відомо, що роялті від продажу книги Олеся спрямовує до фонду "Голоси дітей".

Книгу вже представили на європейських ярмарках (фото: Олеся Остафієва)