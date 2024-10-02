Максимум користі та заряд енергією: 4 найкращі сніданки для дітей

Сніданок дає людині енергію на те, щоб працювати та займатися улюбленими справами. Від того, як ви почнете день, так він і пройде. Продукти для дітей на сніданок повинні бути правильними, щоб наситити організм енергією.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Корисні сніданки

Дієтолог Ток-Хуі Яп розповів, що з агалом існує чотири основні групи поживних речовин, на які слід зосередитися батькам. Вуглеводи, білки, клітковина та здорові жири є важливими поживними речовинами, які потрібно отримувати під час сніданку.

Такі компоненти дадуть дітям енергію, необхідну для функціонування та зосередженості в школі.

Алісія Міллер, зареєстрований дієтолог, що спеціалізується на дитячому харчуванні, пояснила, що вуглеводи та білки важливі для забезпечення мозку та тіла енергією, а корисні жири допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Клітковина підтримує здоров’я кишківника та роботу травної системи, допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові та позбавляє від відчуття голоду.

Діти середнього шкільного віку, як правило, мають вищі потреби в калоріях, білках і кальцію.

Експерти назвали кілька прикладів правильних сніданків для дітей:

тости з арахісовою пастою: додавання ложки арахісового масла може підвищити поживну цінність сніданку. Арахісова паста містить у великій кількості всі чотири основні поживні речовини: білки, вуглеводи, здорові жири та клітковину

тости з авокадо та яйцями: варто використовувати цільнозерновий хліб, який містить більше клітковини та інших поживних речовин

омлет зі шпинатом і сиром: сир містить хороший кальцій і вітамін D

йогурт, гранола та фрукти: вибирайте звичайний йогурт замість йогурту з наповнювачами

Чому варто відмовитись від сухих сніданків

Звичайні солодкі каші, пончики чи булочки з корицею не містять основних поживних компонентів, таких як білок і клітковина.

Коли діти їдять лише сніданок із високим вмістом цукру без білків, клітковини чи корисних жирів, то вони, як правило, швидко втомлюються, оскільки прості вуглеводи швидко засвоюються та перетравлюються.

Щоб отримати повноцінний сніданок, варто планувати його якомога заздалегідь.