Максимум пользы и заряд энергией: 4 лучших завтрака для детей

Завтрак дает человеку энергию, чтобы работать и заниматься любимыми делами. От того как вы начнете день, так он и пройдет. Продукты для детей на завтрак должны быть правильными, чтобы насытить организм энергией.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Полезные завтраки

Диетолог Ток-Хуи Яп рассказал, что в целом существует четыре основные группы питательных веществ, на которые следует сосредоточиться родителям. Углеводы, белки, клетчатка и здоровые жиры являются питательными веществами, которые нужно получать во время завтрака.

Такие компоненты дадут детям энергию, необходимую для работы и сосредоточенности в школе.

Алисия Миллер, зарегистрированный диетолог, специализирующаяся на детском питании, объяснила, что углеводы и белки важны для обеспечения мозга и тела энергией, а полезные жиры помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Клетчатка поддерживает здоровье кишечника и работу пищеварительной системы, помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избавляет от голода.

Дети среднего школьного возраста, как правило, имеют более высокие потребности в калориях, белках и кальции.

Эксперты назвали несколько примеров правильных завтраков для детей:

тосты с арахисовой пастой: добавление ложки арахисового масла может повысить питательную ценность завтрака. Арахисовая паста содержит в большом количестве все четыре основных питательных вещества: белки, углеводы, здоровые жиры и клетчатку

тосты с авокадо и яйцами: следует использовать цельнозерновой хлеб, содержащий больше клетчатки и других питательных веществ.

омлет со шпинатом и творогом: творог содержит хороший кальций и витамин D

йогурт, гранола и фрукты: выбирайте обычный йогурт вместо йогурта с наполнителями

Почему стоит отказаться от сухих завтраков

Обычные сладкие каши, пончики или булочки с корицей не содержат основных питательных компонентов, таких как белок и клетчатка.

Когда дети едят только завтрак с высоким содержанием сахара без белков, клетчатки или полезных жиров, они быстро устают, поскольку простые углеводы быстро усваиваются и перевариваются.

Чтобы получить полноценный завтрак, следует планировать его как можно заранее.