Максимум пользы и заряд энергией: 4 лучших завтрака для детей
Завтрак дает человеку энергию, чтобы работать и заниматься любимыми делами. От того как вы начнете день, так он и пройдет. Продукты для детей на завтрак должны быть правильными, чтобы насытить организм энергией.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Полезные завтраки
Диетолог Ток-Хуи Яп рассказал, что в целом существует четыре основные группы питательных веществ, на которые следует сосредоточиться родителям. Углеводы, белки, клетчатка и здоровые жиры являются питательными веществами, которые нужно получать во время завтрака.
Такие компоненты дадут детям энергию, необходимую для работы и сосредоточенности в школе.
Алисия Миллер, зарегистрированный диетолог, специализирующаяся на детском питании, объяснила, что углеводы и белки важны для обеспечения мозга и тела энергией, а полезные жиры помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Клетчатка поддерживает здоровье кишечника и работу пищеварительной системы, помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избавляет от голода.
Дети среднего школьного возраста, как правило, имеют более высокие потребности в калориях, белках и кальции.
Эксперты назвали несколько примеров правильных завтраков для детей:
- тосты с арахисовой пастой: добавление ложки арахисового масла может повысить питательную ценность завтрака. Арахисовая паста содержит в большом количестве все четыре основных питательных вещества: белки, углеводы, здоровые жиры и клетчатку
- тосты с авокадо и яйцами: следует использовать цельнозерновой хлеб, содержащий больше клетчатки и других питательных веществ.
- омлет со шпинатом и творогом: творог содержит хороший кальций и витамин D
- йогурт, гранола и фрукты: выбирайте обычный йогурт вместо йогурта с наполнителями
Почему стоит отказаться от сухих завтраков
Обычные сладкие каши, пончики или булочки с корицей не содержат основных питательных компонентов, таких как белок и клетчатка.
Когда дети едят только завтрак с высоким содержанием сахара без белков, клетчатки или полезных жиров, они быстро устают, поскольку простые углеводы быстро усваиваются и перевариваются.
Чтобы получить полноценный завтрак, следует планировать его как можно заранее.
"Не каждая еда будет идеальной, но наша цель - последовательность, а не совершенство", - сказала Миллер.
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