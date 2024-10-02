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Максимум пользы и заряд энергией: 4 лучших завтрака для детей

Среда 02 октября 2024 17:01
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Максимум пользы и заряд энергией: 4 лучших завтрака для детей Что есть дети на завтрак для насыщения энергией на весь день (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Завтрак дает человеку энергию, чтобы работать и заниматься любимыми делами. От того как вы начнете день, так он и пройдет. Продукты для детей на завтрак должны быть правильными, чтобы насытить организм энергией.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Полезные завтраки

Диетолог Ток-Хуи Яп рассказал, что в целом существует четыре основные группы питательных веществ, на которые следует сосредоточиться родителям. Углеводы, белки, клетчатка и здоровые жиры являются питательными веществами, которые нужно получать во время завтрака.

Такие компоненты дадут детям энергию, необходимую для работы и сосредоточенности в школе.

Алисия Миллер, зарегистрированный диетолог, специализирующаяся на детском питании, объяснила, что углеводы и белки важны для обеспечения мозга и тела энергией, а полезные жиры помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Клетчатка поддерживает здоровье кишечника и работу пищеварительной системы, помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избавляет от голода.

Дети среднего школьного возраста, как правило, имеют более высокие потребности в калориях, белках и кальции.

Эксперты назвали несколько примеров правильных завтраков для детей:

  • тосты с арахисовой пастой: добавление ложки арахисового масла может повысить питательную ценность завтрака. Арахисовая паста содержит в большом количестве все четыре основных питательных вещества: белки, углеводы, здоровые жиры и клетчатку
  • тосты с авокадо и яйцами: следует использовать цельнозерновой хлеб, содержащий больше клетчатки и других питательных веществ.
  • омлет со шпинатом и творогом: творог содержит хороший кальций и витамин D
  • йогурт, гранола и фрукты: выбирайте обычный йогурт вместо йогурта с наполнителями

Почему стоит отказаться от сухих завтраков

Обычные сладкие каши, пончики или булочки с корицей не содержат основных питательных компонентов, таких как белок и клетчатка.

Когда дети едят только завтрак с высоким содержанием сахара без белков, клетчатки или полезных жиров, они быстро устают, поскольку простые углеводы быстро усваиваются и перевариваются.

Чтобы получить полноценный завтрак, следует планировать его как можно заранее.

"Не каждая еда будет идеальной, но наша цель - последовательность, а не совершенство", - сказала Миллер.

Ранее мы сообщали, что едят женщины из Японии для долголетия.

Также мы писали о суперполезном завтраке, чтобы сбросить лишние килограммы.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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