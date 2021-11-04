Максиму Галкину запретили въезд в Украину: попал в "черный список"

Отмечается, что санкции в отношении российского пародиста и певца действуют со вчерашнего дня, с 3 ноября.

Галкин был внесен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, по представлению СБУ.

Всего же в обновленном списке указаны 259 человек.

Таким образом мужу Аллы Пугачевой запретили въезд в Украину, а фильмы с его участием лишены лицензии на право распространения и демонстрации в стране.

С чем связано такое решение - не уточняется.

Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет Минкульт на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Стоит отметить, что Максим Галкин также находится в базе на сайте "Миротворец" из-за своих поездок в оккупированный Крым с нарушением государственной границы Украины.