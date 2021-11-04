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Максиму Галкіну заборонили в'їзд в Україну: потрапив до "чорного списку"

Автор: Володимир Костирін

Максим Галкін потрапив до "чорного списку" міністерства культури та інформаційної політики України, і тепер російському артисту заборонений в'їзд в нашу країну.

Про це йдеться в оновленому переліку, опублікованому 4 листопада в прес-службі міністерство.

Зазначається, що санкції щодо російського пародиста і співака діють з учорашнього дня, від 3 листопада.

Галкін був внесений до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, за поданням СБУ.

Всього ж в оновленому списку вказані 259 людей.

Таким чином чоловікові Алли Пугачової заборонили в'їзд в Україну, а фільми з його участю позбавлені ліцензії на право поширення і демонстрації в країні.

З чим пов'язане таке рішення - не уточнюється.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкульт на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Варто зазначити, що Максим Галкін також знаходиться у базі на сайті "Миротворець" через свої поїздки до окупованого Криму з порушенням державного кордону України.

Нагадаємо, що близько року тому Максим Галкін спародіював президента України Володимира Зеленського, і спровокувала жорстку критику в мережі.

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Максим Галкін