Максиму Галкіну заборонили в'їзд в Україну: потрапив до "чорного списку"

Зазначається, що санкції щодо російського пародиста і співака діють з учорашнього дня, від 3 листопада.

Галкін був внесений до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, за поданням СБУ.

Всього ж в оновленому списку вказані 259 людей.

Таким чином чоловікові Алли Пугачової заборонили в'їзд в Україну, а фільми з його участю позбавлені ліцензії на право поширення і демонстрації в країні.

З чим пов'язане таке рішення - не уточнюється.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкульт на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Варто зазначити, що Максим Галкін також знаходиться у базі на сайті "Миротворець" через свої поїздки до окупованого Криму з порушенням державного кордону України.