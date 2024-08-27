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Максимально прості та недорогі прикраси для кімнати, що створять новий інтер'єр

Щоб відновити інтер'єр, не потрібно багато грошей (фото: Freepik.com) 
Автор: Фелікс Коркін

Іноді ви мешкаєте у кімнаті, яка вам візуально неприємна, але зараз немає грошей на ремонт або зміну житла. Але це не проблема, бо є вкрай дешеві та доступні способи додати одну-дві деталі у інтер'єр - і він заграє по-новому. Які існують максимально прості та недорогі предмети декору?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як оновити враження від вашої кімнати завдяки нескладним прикрасам інтер'єру.

Картини та постери: від старих шпалер до сімейних портретів 

Один із найпростіших способів додати інтер'єру індивідуальності - це картини та постери. Якщо ви не бажаєте витрачати гроші на дорогі твори мистецтва, ось декілька ідей:

  • Рамки з вирізками. Використайте шматочки шпалер, вирізки з газет або атласи, які можна оформити у рамки різних розмірів і створити цікаву композицію на стіні.
  • Сімейні портрети. Замовте портрети членів родини, особливо дітей. Вони виглядатимуть дуже мило і додадуть затишку вашій оселі.

Ці прості рішення допоможуть оживити ваші стіни та надати їм особливого шарму.

Картина - це візуальний центр кімнати (фото: Freepik.com) 

Наклейки та декоративні елементи 

Наклейки - це універсальний і недорогий спосіб змінити вигляд кімнати. Вони легко наносяться на будь-які поверхні та не потребують спеціальних навичок.

  • Вінілові наклейки. Виберіть цікаві мотиви, які підходять до вашого інтер'єру. Вони можуть бути використані на стінах, меблях або дзеркалах.
  • Декоративні елементи. Це можуть бути невеликі дерев'яні або металеві фігурки, які можна закріпити на стінах чи полицях.

З такими засобами ви швидко та легко оновите будь-який простір.

Подушки та чохли: акценти на комфорті 

Подушки - це не лише елемент комфорту, але й стильний акцент у вашій кімнаті. Чохли можна змінювати залежно від сезону або настрою:

  • Кольорові чохли. Яскраві тканини здатні повністю змінити вигляд меблів.
  • Візерункові подушки. Додайте кілька різнокольорових подушок із цікавими візерунками, щоб створити затишний куточок для відпочинку.

Різні барви додають індивідуальності (фото: Freepik.com) 

Свічки та свічники: тепло й романтика 

Свічки не тільки створюють приємну атмосферу, але й можуть стати стильним декоративним елементом, особливо коли їх поєднують з свічниками різних форм і розмірів. 

Свічки можна розташувати на полицях, столиках або навіть у ванній кімнаті, додаючи простору тепла та затишку. Свічникі ж можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як метал, скло або дерево, що дозволяє підібрати їх під будь-який інтер'єр. 

Ароматичні свічки стануть приємним доповненням, наповнивши приміщення улюбленими ароматами, які допоможуть розслабитися після важкого дня. Ці прості елементи створять атмосферу спокою і релаксу у вашій оселі.

Годинники: функціональний декор 

Годинник може стати не лише функціональним предметом, але й стильним акцентом в інтер'єрі. Оберіть оригінальні моделі з незвичайним дизайном, які підкреслять характер вашої кімнати.

Якщо у вас є кілька годинників, розмістіть їх на одній стіні, створивши своєрідну композицію. Для невеликих кімнат підійдуть компактні годинники, які не перевантажують простір, але додають йому індивідуальності.

  • Настінний годинник. Його можна розмістити на стіні, щоб він став помітним акцентом у кімнаті.
  • Настільний годинник. Використовуйте стильний годинник на полицях або комодах.

Годинники додають вишуканості та функціональності вашому простору.

Такий чи подібний годинник привертає увагу (фото: Freepik.com) 

Декоративні аксесуари: бокси для серветок та термометри 

Вибирайте аксесуари, які відповідають загальному стилю кімнати або, навпаки, створюють яскравий контраст. Наприклад, коробка для серветок у вигляді книжки або ретро-термометр на стіні додадуть інтер'єру особливого шарму.

Розмістіть такі предмети на видному місці, щоб вони не лише виконували свою функцію, але й були декоративними акцентами. Вони можуть бути як стильним доповненням, так і оригінальним подарунком для близьких.

Навіть такі дрібниці, як бокси для серветок або настінні термометри, можуть стати стильним акцентом в інтер'єрі.

Раніше ми вже писали про 7 способів покращити враження від орендованого житла.

Читайте також, як візуально зробити стелю у низькій кімнаті вищою.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Apartment Therapy, Better Homes and Gardens, Spruce.

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