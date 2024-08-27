Максимально прості та недорогі прикраси для кімнати, що створять новий інтер'єр

Іноді ви мешкаєте у кімнаті, яка вам візуально неприємна, але зараз немає грошей на ремонт або зміну житла. Але це не проблема, бо є вкрай дешеві та доступні способи додати одну-дві деталі у інтер'єр - і він заграє по-новому. Які існують максимально прості та недорогі предмети декору?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як оновити враження від вашої кімнати завдяки нескладним прикрасам інтер'єру.
Один із найпростіших способів додати інтер'єру індивідуальності - це картини та постери. Якщо ви не бажаєте витрачати гроші на дорогі твори мистецтва, ось декілька ідей:
Ці прості рішення допоможуть оживити ваші стіни та надати їм особливого шарму.
Наклейки - це універсальний і недорогий спосіб змінити вигляд кімнати. Вони легко наносяться на будь-які поверхні та не потребують спеціальних навичок.
З такими засобами ви швидко та легко оновите будь-який простір.
Подушки - це не лише елемент комфорту, але й стильний акцент у вашій кімнаті. Чохли можна змінювати залежно від сезону або настрою:
Свічки не тільки створюють приємну атмосферу, але й можуть стати стильним декоративним елементом, особливо коли їх поєднують з свічниками різних форм і розмірів.
Свічки можна розташувати на полицях, столиках або навіть у ванній кімнаті, додаючи простору тепла та затишку. Свічникі ж можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як метал, скло або дерево, що дозволяє підібрати їх під будь-який інтер'єр.
Ароматичні свічки стануть приємним доповненням, наповнивши приміщення улюбленими ароматами, які допоможуть розслабитися після важкого дня. Ці прості елементи створять атмосферу спокою і релаксу у вашій оселі.
Годинник може стати не лише функціональним предметом, але й стильним акцентом в інтер'єрі. Оберіть оригінальні моделі з незвичайним дизайном, які підкреслять характер вашої кімнати.
Якщо у вас є кілька годинників, розмістіть їх на одній стіні, створивши своєрідну композицію. Для невеликих кімнат підійдуть компактні годинники, які не перевантажують простір, але додають йому індивідуальності.
Годинники додають вишуканості та функціональності вашому простору.
Вибирайте аксесуари, які відповідають загальному стилю кімнати або, навпаки, створюють яскравий контраст. Наприклад, коробка для серветок у вигляді книжки або ретро-термометр на стіні додадуть інтер'єру особливого шарму.
Розмістіть такі предмети на видному місці, щоб вони не лише виконували свою функцію, але й були декоративними акцентами. Вони можуть бути як стильним доповненням, так і оригінальним подарунком для близьких.
Навіть такі дрібниці, як бокси для серветок або настінні термометри, можуть стати стильним акцентом в інтер'єрі.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Apartment Therapy, Better Homes and Gardens, Spruce.