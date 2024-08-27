Максимально простые и недорогие украшения для комнаты, которые создадут новый интерьер

Иногда вы живете в комнате, которая вам визуально неприятна, но сейчас нет денег на ремонт или смену жилья. Но это не проблема, потому что есть очень дешевые и доступные способы добавить одну-две детали в интерьер - и он заиграет по-новому. Какие существуют максимально простые и недорогие предметы декора?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как обновить впечатление от вашей комнаты благодаря несложным украшениям интерьера.
Один из самых простых способов придать интерьеру индивидуальность - это картины и постеры. Если вы не хотите тратить деньги на дорогие произведения искусства, вот несколько идей:
Эти простые решения помогут оживить ваши стены и придать им особый шарм.
Наклейки - это универсальный и недорогой способ изменить облик комнаты. Они легко наносятся на любые поверхности и не нуждаются в специальных навыках.
С такими средствами вы быстро и легко обновите любое пространство.
Подушки - это не только элемент комфорта, но и стильный акцент в вашей комнате. Чехлы можно менять в зависимости от сезона или настроения:
Свечи не только создают приятную атмосферу, но и могут стать стильным декоративным элементом, особенно когда их сочетают с подсвечниками разных форм и размеров.
Свечи можно разместить на полках, столиках или даже в ванной, добавляя простора тепла и уюта. Подсвечники могут быть изготовлены из различных материалов, таких как металл, стекло или дерево, что позволяет подобрать их под любой интерьер.
Ароматические свечи станут приятным дополнением, наполнив помещение излюбленными ароматами, которые помогут расслабиться после тяжелого дня. Эти простые элементы создадут атмосферу покоя и релакса в вашем доме.
Часы могут стать не только функциональным предметом, но и стильным акцентом в интерьере. Выберите оригинальные модели с необычным дизайном, которые подчеркнут вашу комнату.
Если у вас есть несколько часов, разместите их на одной стенке, создав своеобразную композицию. Для небольших комнат подойдут компактные часы, которые не перегружают пространство, но придают ему индивидуальность.
Часы придают изысканность и функциональность вашему пространству.
Выбирайте аксессуары, соответствующие общему стилю комнаты или, напротив, создают яркий контраст. К примеру, коробка для салфеток в виде книги или ретро-термометр на стене добавят интерьеру особого шарма.
Разместите такие предметы на видном месте, чтобы они не только выполняли свою функцию, но и были декоративными акцентами. Они могут являться как стильным дополнением, так и оригинальным подарком для близких.
Даже такие мелочи как боксы для салфеток или настенные термометры могут стать стильным акцентом в интерьере.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Apartment Therapy, Better Homes and Gardens, Spruce.