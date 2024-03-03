Максимальна користь для організму. Нутриціолог розповіла, що треба їсти, щоб бути здоровим
Основою здоров'я є різноманітне харчування, яке забезпечує організм усіма необхідними вітамінами, мінералами та іншими поживними мікроелементами. Деякі продукти так багато мають цих речовин, що їх називають суперфудами.
Про те, які продукти треба ввести у свій раціон, аби бути здоровим, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram.
Що треба знати про суперфуди
"Жоден продукт - не здатний дати людині повноцінне харчування, користь та здоров'я. Важливим є здоровий раціон з різноманітним меню з різних груп продуктів та їх якість, а також контроль порцій. Є ряд продуктів особливого призначення, які приносять організму максимальну користь", - каже експерт.
За її словами, список сучасних "суперфудів" досить простий. Залишається лише переглянути свій раціон і додати до нього деякі продукти.
Ягоди
"Ягоди - це найкращі фрукти. У них багато клітковини, мало цукру, а той, що є, - натуральний та підкріплений спектром мікронутрієнтів. Ягоди гарні завжди і навіть не в сезон, тому що в замороженому стані практично настільки ж корисні, як свіжі", - говорить Голобородько.
Риба
Це хороша практично щоденна заміна м'яса. За словами нутриціолога, їсти м'ясо щодня не обов'язково, а іноді взагалі не показано. Замінювати звичні птицю та яловичину жирною рибою - гарна звичка. З риби можна отримувати повноцінні білки та Омега-3.
Темна листова зелень
"Їсти зелень, салати та листові овочі потрібно. Особливо - шпинат, листову капусту, руколу, естрагон, кінзу і мікрогрін. Зелень - це той самий anti-age. Антиоксидантний набір мінералів та вітамінів, а ще клітковина стають на захист та очищення судин, включаються в роботу з холестерином та жовчними кислотами. І чим темніший лист і більше в ньому кольорових пігментів, тим корисніше", - пояснює нутриціолог.
Горіхи та насіння
Горіхи і насіння - відмінне джерело сирих, здорових мононенасичених жирів. Це найкраща добавка до салату і найкращий перекус у дорозі. Плюс вони підвищують користь решти їжі, адже більшість вітамінів - жиророзчинні.
Хрестоцвітні овочі
Голобородько радить їсти цвітну капусту, кейл, листову гірчицю, кольрабі, броколі і брюссельську капусту. Овочі повинні становити половину тарілки.
"Якщо на тарілці будуть овочі з цього набору - радості нутриціолога не буде меж. Розчинна клітковина, вітаміни та фітохімічні речовини індоли, тіоціанати та нітрили превентивно працюють проти деяких видів онкологічних захворювань та стежать за станом кишківника", - наголошує експерт.
Ферментовані продукти
Кімчі, місо-паста та місо-супи, соління без цукру, ферментовані соєві сири багаті на пробіотики не менше, ніж йогурти та кефір. Тому краще вибирати рослинні продукти.
Пребіотики
Імунітет залежить від здоров'я кишківника і корисних бактерій у ньому.
"У списку пребіотиків - цибуля, часник, порей, з якими зручно готувати будь-яку овочеву страву. Спаржа і топінамбур хороші для незвичайного гарніру. Яблука, банани - зі звичних, але важливих продуктів. Насіння льону, кунжут, гарбузове насіння - як добавка в будь-який салат і рататуй. У раціоні також мають бути цілісні нешліфовані злаки і листова зелень", - каже Голобородько.
Рослинний білок
Відмовлятись від м'яса не потрібно, але частіше віддавайте перевагу рослинному білку. Нутриціолог радить їсти тофу та місо, зелену сочевицю і нут, стручкову квасолю, чорні та червоні боби.
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