Максимальна користь для організму. Нутриціолог розповіла, що треба їсти, щоб бути здоровим

Основою здоров'я є різноманітне харчування, яке забезпечує організм усіма необхідними вітамінами, мінералами та іншими поживними мікроелементами. Деякі продукти так багато мають цих речовин, що їх називають суперфудами.

Про те, які продукти треба ввести у свій раціон, аби бути здоровим, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram.

Що треба знати про суперфуди

"Жоден продукт - не здатний дати людині повноцінне харчування, користь та здоров'я. Важливим є здоровий раціон з різноманітним меню з різних груп продуктів та їх якість, а також контроль порцій. Є ряд продуктів особливого призначення, які приносять організму максимальну користь", - каже експерт.

За її словами, список сучасних "суперфудів" досить простий. Залишається лише переглянути свій раціон і додати до нього деякі продукти.

Ягоди

"Ягоди - це найкращі фрукти. У них багато клітковини, мало цукру, а той, що є, - натуральний та підкріплений спектром мікронутрієнтів. Ягоди гарні завжди і навіть не в сезон, тому що в замороженому стані практично настільки ж корисні, як свіжі", - говорить Голобородько.

Риба

Це хороша практично щоденна заміна м'яса. За словами нутриціолога, їсти м'ясо щодня не обов'язково, а іноді взагалі не показано. Замінювати звичні птицю та яловичину жирною рибою - гарна звичка. З риби можна отримувати повноцінні білки та Омега-3.

Темна листова зелень

"Їсти зелень, салати та листові овочі потрібно. Особливо - шпинат, листову капусту, руколу, естрагон, кінзу і мікрогрін. Зелень - це той самий anti-age. Антиоксидантний набір мінералів та вітамінів, а ще клітковина стають на захист та очищення судин, включаються в роботу з холестерином та жовчними кислотами. І чим темніший лист і більше в ньому кольорових пігментів, тим корисніше", - пояснює нутриціолог.

Горіхи та насіння

Горіхи і насіння - відмінне джерело сирих, здорових мононенасичених жирів. Це найкраща добавка до салату і найкращий перекус у дорозі. Плюс вони підвищують користь решти їжі, адже більшість вітамінів - жиророзчинні.

Хрестоцвітні овочі

Голобородько радить їсти цвітну капусту, кейл, листову гірчицю, кольрабі, броколі і брюссельську капусту. Овочі повинні становити половину тарілки.

"Якщо на тарілці будуть овочі з цього набору - радості нутриціолога не буде меж. Розчинна клітковина, вітаміни та фітохімічні речовини індоли, тіоціанати та нітрили превентивно працюють проти деяких видів онкологічних захворювань та стежать за станом кишківника", - наголошує експерт.

Ферментовані продукти

Кімчі, місо-паста та місо-супи, соління без цукру, ферментовані соєві сири багаті на пробіотики не менше, ніж йогурти та кефір. Тому краще вибирати рослинні продукти.

Пребіотики

Імунітет залежить від здоров'я кишківника і корисних бактерій у ньому.

"У списку пребіотиків - цибуля, часник, порей, з якими зручно готувати будь-яку овочеву страву. Спаржа і топінамбур хороші для незвичайного гарніру. Яблука, банани - зі звичних, але важливих продуктів. Насіння льону, кунжут, гарбузове насіння - як добавка в будь-який салат і рататуй. У раціоні також мають бути цілісні нешліфовані злаки і листова зелень", - каже Голобородько.

Рослинний білок

Відмовлятись від м'яса не потрібно, але частіше віддавайте перевагу рослинному білку. Нутриціолог радить їсти тофу та місо, зелену сочевицю і нут, стручкову квасолю, чорні та червоні боби.