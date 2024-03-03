Максимальная польза для организма. Нутрициолог рассказала, что нужно есть, чтобы быть здоровым

Основой здоровья является разнообразное питание, которое снабжает организм всеми необходимыми витаминами, минералами и другими питательными микроэлементами. Некоторые продукты так много имеют этих веществ, что их называют суперфудами.

О том, какие продукты нужно ввести в свой рацион, чтобы быть здоровым, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Что нужно знать о суперфудах

"Ни один продукт - не способен дать человеку полноценное питание, пользу и здоровье. Важен здоровый рацион с разнообразным меню из разных групп продуктов и их качество, а также контроль порций. Есть ряд продуктов особого назначения, которые приносят организму максимальную пользу", - говорит эксперт.

По ее словам, список современных "суперфудов" достаточно прост. Остается только пересмотреть свой рацион и добавить к нему некоторые продукты.

Ягоды

"Ягоды - это лучшие фрукты. У них много клетчатки, мало сахара, а тот, что есть - натуральный и подкрепленный спектром микронутриентов. Ягоды хороши всегда и даже не в сезон, потому что в замороженном состоянии практически столь же полезны, как свежие", - говорит Голобородько.

Рыба

Это хорошая практически ежедневная замена мяса. По словам нутрициолога, есть мясо каждый день не обязательно, а иногда вообще не показано. Заменять привычную птицу и говядину жирной рыбой - хорошая привычка. Из рыбы можно получать полноценные белки и Омега-3.

Темная листовая зелень

"Есть зелень, салаты и листовые овощи нужно. Особенно - шпинат, листовую капусту, руколу, эстрагон, кинзу и микрогрин. Зелень - это тот же anti-age. Антиоксидантный набор минералов и витаминов, а еще клетчатка становятся на защиту и очистку сосудов, включаются в работу с холестерином и желчными кислотами. И чем темнее лист и больше в нем цветных пигментов, тем полезнее", - объясняет нутрициолог.

Орехи и семена

Орехи и семена - отличный источник сырых, здоровых мононенасыщенных жиров. Это лучшая добавка в салат и лучший перекус в дороге. Плюс они повышают пользу остальной пищи, ведь большинство витаминов - жирорастворимые.

Крестоцветные овощи

Голобородко советует есть цветную капуста, кейл, листовую горчицу, кольраби, брокколи и брюссельскую капусту. Овощи должны составлять половину тарелки.

"Если на тарелке будут овощи из этого набора - радости нутрициолога не будет предела. Растворимая клетчатка, витамины и фитохимические вещества индолы, тиоцианаты и нитрилы превентивно работают против некоторых видов онкологических заболеваний и следят за состоянием кишечника", - отмечает эксперт.

Ферментированные продукты

Кимчи, мисо-паста и мисо-супы, соленья без сахара, ферментированные соевые сыры богаты пробиотиками не меньше, чем йогурты и кефир. Поэтому лучше выбирать растительные продукты.

Пребиотики

Иммунитет зависит от здоровья кишечника и полезных бактерий в нем.

"В списке пребиотиков - лук, чеснок, порей, с которыми удобно готовить любое овощное блюдо. Спаржа и топинамбур хороши для необычного гарнира. Яблоки, бананы - из привычных, но важных продуктов. Семена льна, кунжут, тыквенные семена - как добавка в любой салат и рататуй. В рационе должны быть цельные нешлифованные злаки и листовая зелень", - говорит Голобородько.

Растительный белок

Отказываться от мяса не нужно, но чаще отдавайте предпочтение растительному белку. Нутрициолог советует есть тофу и мисо, зеленую чечевицу и нут, стручковую фасоль, черные и красные бобы.