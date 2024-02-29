Дієтолог назвав несподіваний фактор, який провокує набір ваги. Ось у чому причина

Під час їжі в організмі виробляється лептин, його ще називають гормоном "ситості". Саме він сигналізує мозку, що надійшло достатньо енергії і вже варто перестати їсти. Якщо ж виникає резистентність до цього гормону, то до мозку не надходить "сигнал стоп" і людина просто переїдає, через що йде набір зайвої ваги.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що треба знати про гормон "ситості"

"Лептин іноді називають "гормоном насичення" або й навіть "гормоном голоду", адже він відіграє важливу роль у регуляції апетиту та важливих компонентів енергетичного балансу", - каже лікар.

Лептин сигналізує мозку, коли організму потрібна їжа або коли настає ситість. Цей гормон також бере участь в інших процесах, як метаболізм, ендокринна регуляція, енергетичний гомеостаз, репродуктивна та імунна функції.

Основна роль лептину - це довгострокове регулювання енергії, враховуючи кількість з’їдених та спалених калорій, а також кількість жиру, який накопичується в організмі. Деякі люди мають резистентність до лептину, через що вчасно не відчувають ситості. Ця особливість істотно збільшує ризик ожиріння.

Лептин має подавати сигнал про те, що в організм надійшло уже достатньо енергії. Якщо тут виникає проблема, можливо, є резистентність до лептину.

Чим небезпечна резистентність до цього гормону

Резистентність до лептину визнана серед основних біологічних факторів ожиріння. Люди з ожирінням мають багато жирових клітин. Оскільки жирові клітини виробляють лептин пропорційно до свого розміру, у таких людей дуже високий рівень лептину.

При резистентності до лептину мозок менш чутливий, не отримує або не розпізнає сигнали, які до нього доходять.

Причиною резистентності можуть бути:

у мозку менше рецепторів лептину

рецептори лептину не працюють належним чином

менша кількість лептину проникає через мозковий гематологічний бар’єр

мутації гена лептину

"Попри високий рівень лептину в організмі, мозок може його не помічати. Тоді він вважає, що організм голодує, навіть якщо в нього накопичено більш ніж достатньо енергії. Це змушує мозок змінити поведінку, щоб відновити жирові відкладення", - говорить дієтолог.

Як резистентність впливає на харчування

Резистентність до лептину може бути однією з причин того, що дієти не сприяють довгостроковій втраті ваги. При схудненні жирова маса зменшується, що призводить до значного зниження рівня лептину. Однак це може не вплинути на резистентність до лептину.

"Коли продукція лептину знижується, людина відчуває голод чи підвищений апетит, зниження мотивації до занять спортом, зменшується кількість спалених калорій у спокої. Мозок вважає, що людина голодує, і запускає різні потужні механізми, щоб відновити втрачений жир. Це може бути причиною того, що людина спочатку втрачає вагу, а потім знову її набирає", - каже Швець.

Як подолати резистентність до лептину

Щоб уникнути резистентності до інсуліну, потрібно: