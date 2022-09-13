Макса Барских больше нет? Певец ошеломил заявлением

Что известно

Заметим, что настоящее имя певца Николай Бортник. И новый сценический псевдоним - это, по большому счету, возвращение артиста к его полученному при рождении имени (хоть и в несколько видоизмененной форме).

"Эта война принесла большие изменения в мою жизнь, как и каждого украинца. Но в то же время она научила ценить родных и близких, ценить жизнь и время, не откладывая свои мечты и желания на завтра. Я принял решение создавать будущее уже сегодня, и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты", - комментирует Мик.

MICK SUNDAY (фото: instagram.com/max_barskih)

I Feel Good - первый трек из будущего альбома, над которым певец работал с прошлого года.

MICK SUNDAY (фото: instagram.com/max_barskih)

Артист признается, что создание новых песен поддерживало его в самые сложные времена и помогало выходить из депрессивного настроения.

"Чем сложнее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня. В этом случае музыка работает как броня и проекция желаний", - добавляет он.