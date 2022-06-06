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Макс Корж после скандала передумал собирать стадионы в России: "Что же случилось?"

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 13:44
Макс Корж после скандала передумал собирать стадионы в России: "Что же случилось?" Коллаж РБК-Украина: Макс Корж отменил концерты в России после скандала
Автор: Светлана Мащенко

Звездный белорусский рэпер Макс Корж все пытается усидеть на двух стульях. Сначала он выступает против вторжения РФ, потом пишет антивоенную песню, и на следующий день всплывают его анонсы с летними концертами в России. Теперь же в попытке обелить себя музыкант решил отменить "стадионы".

Все перипетии скандала - читайте ниже в нашем материале.

Не могу петь про "Жизнь в кайф"...

6 июня Макс запостил в Instagram сторис, что концерты отменены. Говорит, жаль, но петь про жизнь в кайф, когда эти жизни отбираются, он не может.

Макс Корж после скандала передумал собирать стадионы в России: &quot;Что же случилось?&quot;

Скриншот

На его официальном сайте появилась информация про "перенос без даты" концертов в Риге (Латвия), а также российских городах - Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петрбурге.

А вот в Ташкенте (Узбекистан) "петь про жизнь в кайф", по мнению Макса, уместно. Ведь событие на 18 июня не отменяется.

Макс Корж после скандала передумал собирать стадионы в России: &quot;Что же случилось?&quot;Макс Корж после скандала передумал собирать стадионы в России: &quot;Что же случилось?&quot;Макс Корж после скандала передумал собирать стадионы в России: &quot;Что же случилось?&quot;

Скриншот

Детали скандала

Белорусский рэпер 24 февраля выступил против вторжения РФ на территорию Украины. 4 июня он выпустил антивоенный трек, за который многие поклонники-украинцы благодарили его.

Но каково же было удивление, когда Макс анонсировал турне по городам России... Теперь же, когда это всплыло, музыкант передумал собирать "кровавые деньги". Совесть она такая - некоторых не мучит, пока никто не узнает.

Ранее мы писали, что Макс Корж поддержал Украину и собрался выступать в России - все с разницей в один день.

Мы сообщали также, что дочь Александра Невзорова оказалась путинисткой и талдычит о "братских народах".

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Макс Корж Война России против Украины
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