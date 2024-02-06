Макс Чмерковський втретє стане батьком: зворушлива реакція хореографа на новину (відео)

Український хореограф і головний герой першого сезону реаліті-шоу "Холостяк" Максим Чмерковським стане багатодітним батьком! Його дружина Пета Маргатройд вагітна третьою дитиною.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт танцівника.
Радісну новину кохана знаменитості повідомила йому по відеозв'язку.
Вона всіляко натякала чоловіку на вагітність: говорила, що погано себе почуває, що її нудить, їла солоні огірки та показала дві пляшечки з сумішшю.
Спочатку хореограф розгубився і не зрозумів, про що говорить дружина, адже лише чотири місяці тому у них народився другий син.
Макс Чмерковський з сином Ріо (фото: instagram.com/maksimc)
Однак згодом Макс здогадався, що Пета знову при надії, і неабияк зрадів цьому.
"У нас буде дитина. Так, ми знаємо… у нас лише народився малюк! Це було дуже несподівано (через 4 місяці після народження Ріо), але ми дуже щасливі і готові незабаром стати сім’єю з 5 осіб!", - поділилася з прихильниками Маргатройд.
"Після всього, через що ми пройшли з викиднями та ЕКЗ, ми надзвичайно щасливі і знаємо, що нам дуже пощастило, що це диво сталося з нами", - додала вона.
Нагадаємо, Макс та Пета одружилися 2017 року. Подружжя виховуює двох синів - 7-річного Шая та 7-місячного Ріо.
Макс Чмерковський з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/maksimc)
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