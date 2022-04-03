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Макс Барских вступил в ВСУ и начал обучение (видео)

Макс Барских вступил в ВСУ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинский певец Макс Барских сообщил, что начинает обучение военному делу и вступил в ряды ВСУ. Он спросил украинцев, как они собираются праздновать победу.

Об этом Макс Барских рассказал в видео на своей странице в Instagram.

"С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог представить…Еще месяц назад единственное, что было у меня в руках – это микрофон. И не только…Но сейчас время меняется. Скажите, как праздновать нашу победу? Какие у вас есть идеи? Давайте подумаем", - обратился он к поклонникам.

На видео украинский музыкант в форме ВСУ. И на его решение отреагировал спикер ВСУ Артем Дехтяренко.

"Война показала подлинную сущность людей! Спасибо за патриотическую позицию! Макс – пример для других!" – написал Дехтяренко в комментариях под видео.

Ранее Барских показывал фотографии со своей встречи с украинскими военными и сообщал, что планирует начать обучение военному делу. Также он активно помогал вынужденным переселенцам и посетил Львов с концертом.

"Я очень сочувствую каждому украинцу в эти трудные времена. Я очень горжусь каждым из вас! Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга. Вместе мы отстроим нашу новую Украину. Страну любви, единства и счастья! Мое сердце сейчас с каждым из вас. Я люблю вас!" – писал Барских на своей странице.

Макс Барских родился в Херсоне в 1990 году, 8 марта он отметил 32 день рождения. В 2009 -2013 году работал с российскими продюсерами. Но после вторжения России в Украину отменил все концерты и отказался возвращать средства за проданные билеты.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как актер и участник шоу "Танцы со звездами" бесстрашно вывозит животных из Ирпеня.

А также мы писали о манекенщике из Броваров, который встал на защиту Украины.

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