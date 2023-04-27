Макс Барських "розсікав" на справжньому коні в центрі Києва (відео)

Популярний український співак Макс Барських приголомшив киян своїм екстравагантним вчинком. Так, артист вирішив поїздити центром столиці… верхи на коні!

Навіщо Макс Барських сів на коня?

Річ зовсім не в тому, що 33-річний Макс великий фанат кінного спорту.

Однак співак осідлав білого коника заради ефектних кадрів для свого нового відео.

У команді артиста зізналися: зовсім скоро музикант презентує новий трек та кліп на нього.

Зйомки відео на україномовний потенційний хіт Макса на вулицях Києва знімав ніхто інший як Алан Бадоєв.

До слова, на відео також можна почути й шматочок мотиваційного синглу зі словами: "Віру не втрачай, це не назавжди…".

Нічого такого, просто #МаксБарських влаштував кінні перегони посеред весняного Києва pic.twitter.com/UUe8OujVtW — Катя Косач (@KatrusaKosac) April 27, 2023

Шанувальники артиста вже не можуть дочекатися виходу нового треку і пишуть про це у соціальних мережах.

Чекаємо на прем'єру! Ще і українською! Дякую за такі кадри!

Наче все життя в сідлі! Дуже чекаємо нову пісню та кліп!

Я вже навіть сидячи пританцьовую.

Красень. Такий статний, шляхетний в красивому, шикарному забігу.

Дуже добре Макс виглядає на білому коні.

Додамо, що коли саме знімалися ці кадри - не відомо. Але на вулиці світить сонце і видно, що в Києві - справжня весна!

До слова, 9 червня Барських дасть концерт у столиці, на якому “обʼєднає відомі хіти з новими композиціями”. Можливо, пролунає і новий трек співака.

В межах виступу також відбудеться благодійний аукціон, де будуть виставлені унікальні лоти. Гроші з їхнього продажу будуть направлені на підтримку Збройних Сил України.