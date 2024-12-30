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Макс Барських розповів про допомогу жінкам, що повернулися з полону

Макс Барських (фото: пресслужба артиста)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Макс Барських закликав суспільство підтримати жінок, які пережили російський полон та сексуальне насильство.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу артиста.

Авторкою благодійної ініціативи виступила Оксана Григор’єва, радниця з гендерних питань Командування Сухопутних Військ ЗСУ, яка спрямована на створення унікального реабілітаційного центру.

"Ми маємо дбати про людей, які повернулись з полону і потребують нашої щоденної підтримки та своєчасного отримання допомоги в соціальній адаптації. А також не забувати про тих, хто й досі перебуває в неволі. Саме для цього ми організовуємо збір коштів на створення реабілітаційного центру", - прокоментував Макс. 

До слова, центр стане місцем, де жінки зможуть отримати комплексну допомогу для подолання травм та повернення до нормального життя.

Він пропонує індивідуальний підхід до кожної жінки, з урахуванням її потреб: від консультацій із психологами до тривалої реабілітації в камерному середовищі.

Програма створена з акцентом на турботу про душевне здоров’я в умовах природи та спокою.

Допомогти жінкам у реабілітації можна, долучившись до збору коштів за посиланням.

 

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