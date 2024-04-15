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Макс Барських опинився в епіцентрі масованої атаки на Ізраїль

Барських вийшов на зв'язок з фанатами (фото надане прес-службою)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Макс Барських днями опинився в епіцентрі масованої атаки на Ізраїль, яку влаштував Іран. Артист перебував у Тель-Авіві, куди приїхав з концертами.

Про це РБК-Україна (проект Styler) повідомили у прес-службі Барських.

Відомий співак опинився в епіцентрі атаки 

Так, 13 квітня Барських виступив з першим концертом в Ізраїлі, куди вирушив в рамках свого благодійного туру "Зорепад". 

"Під кінець шоу артиста почалась масована атака Ірану на Ізраїль. Через це концерт співака в місті Хайфа, запланований на наступний день, опинився під загрозою", - повідомили представники артиста. 

Барських опинився в епіцентрі удару по Ізраїлю (фото надане прес-службою)

"Вночі з 13 на 14 квітня Барських вийшов на звʼязок зі своїми прихильниками,
запевнивши, що він та його команда перебувають у безпеці, а доля наступного
концерту вирішиться зранку. На щастя, концерт в місті Хайфа відбувся без жодних змін", - додали вони.

Згодом ситуацію прокоментував сам Барських. Він подякував фанам та усім, хто хвилювався за нього та підтримує українців. 

"Дякую кожному, хто був разом з нами, і дякую за шалену підтримку українців. Для нас це дуже важливо. Я також вдячний усім за повідомлення та коментарі в соціальних  мережах. У нас все добре, не хвилюйтеся, ми в безпеці та продовжуємо тур "Зорепад.На біс", - зазначив співак.

Представники артиста також зауважили, що Росія щодня атакує міста України вже третій рік поспіль. А тому подібні новини, на жаль, стали "жахливою жорсткою рутиною для кожного українця". 

Барських в Ізраїлі (фото надане прес-службою)

На концертах Барських в Ізраїлі люди приходили з жовто-блакитними прапорами та не забували вигукувати легендарну фразу про Путіна. 

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