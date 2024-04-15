ua en ru
Пн, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Макс Барських опинився в епіцентрі масованої атаки на Ізраїль

Понеділок 15 квітня 2024 15:56
UA EN RU
Макс Барських опинився в епіцентрі масованої атаки на Ізраїль Барських вийшов на зв'язок з фанатами (фото надане прес-службою)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Макс Барських днями опинився в епіцентрі масованої атаки на Ізраїль, яку влаштував Іран. Артист перебував у Тель-Авіві, куди приїхав з концертами.

Про це РБК-Україна (проект Styler) повідомили у прес-службі Барських.

Відомий співак опинився в епіцентрі атаки

Так, 13 квітня Барських виступив з першим концертом в Ізраїлі, куди вирушив в рамках свого благодійного туру "Зорепад".

"Під кінець шоу артиста почалась масована атака Ірану на Ізраїль. Через це концерт співака в місті Хайфа, запланований на наступний день, опинився під загрозою", - повідомили представники артиста.

Макс Барських опинився в епіцентрі масованої атаки на Ізраїль

Барських опинився в епіцентрі удару по Ізраїлю (фото надане прес-службою)

"Вночі з 13 на 14 квітня Барських вийшов на звʼязок зі своїми прихильниками,
запевнивши, що він та його команда перебувають у безпеці, а доля наступного
концерту вирішиться зранку. На щастя, концерт в місті Хайфа відбувся без жодних змін", - додали вони.

Згодом ситуацію прокоментував сам Барських. Він подякував фанам та усім, хто хвилювався за нього та підтримує українців.

"Дякую кожному, хто був разом з нами, і дякую за шалену підтримку українців. Для нас це дуже важливо. Я також вдячний усім за повідомлення та коментарі в соціальних мережах. У нас все добре, не хвилюйтеся, ми в безпеці та продовжуємо тур "Зорепад.На біс", - зазначив співак.

Представники артиста також зауважили, що Росія щодня атакує міста України вже третій рік поспіль. А тому подібні новини, на жаль, стали "жахливою жорсткою рутиною для кожного українця".

Макс Барських опинився в епіцентрі масованої атаки на ІзраїльБарських в Ізраїлі (фото надане прес-службою)

На концертах Барських в Ізраїлі люди приходили з жовто-блакитними прапорами та не забували вигукувати легендарну фразу про Путіна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у мережу злили шокуючі подробиці стосунків українського блогера з дружиною.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, скільки коштує тренч Тіни Кароль з нового кліпу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Макс Барських Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням
Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням