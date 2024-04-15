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Макс Барских оказался в эпицентре массированной атаки на Израиль

Понедельник 15 апреля 2024 15:56
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Макс Барских оказался в эпицентре массированной атаки на Израиль Барских вышел на связь с фанатами (фото предоставлено пресс-службой)
Автор: Полина Иваненко

Певец Макс Барских на днях оказался в эпицентре массированной атаки на Израиль, которую устроил Иран. Артист был в Тель-Авиве, куда приехал с концертами.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщили в пресс-службе Барских.

Известный певец оказался в эпицентре атаки

Так, 13 апреля Барских выступил с первым концертом в Израиле, куда отправился в рамках своего благотворительного тура "Зорепад".

"К концу шоу артиста началась массированная атака Ирана на Израиль. Из-за этого концерт певца в городе Хайфа, запланированный на следующий день, оказался под угрозой", - сообщили представители артиста.

Макс Барских оказался в эпицентре массированной атаки на Израиль

Барских оказался в эпицентре удара по Израилю (фото предоставлено пресс-службой)

"Ночью с 13 на 14 апреля Барских вышел на связь со своими поклонниками,
заверив, что он и его команда находятся в безопасности, а судьба следующего
концерта решится с утра. К счастью, концерт в городе Хайфа состоялся без изменений", - добавили они.

Впоследствии ситуацию прокомментировал сам Барских. Он поблагодарил фанов и всех, кто волновался за него и поддерживает украинцев.

"Благодарю каждого, кто был вместе с нами, и спасибо за безумную поддержку украинцев. Для нас это очень важно. Я также благодарен всем за сообщения и комментарии в социальных сетях. У нас все хорошо, не волнуйтесь, мы в безопасности и продолжаем тур "Зорепад.На біс", - отметил певец.

Представители артиста также отметили, что Россия ежедневно атакует города Украины уже третий год. А потому подобные новости, к сожалению, стали "ужасающей жестокой рутиной для каждого украинца".

Макс Барских оказался в эпицентре массированной атаки на ИзраильБарских в Израиле (фото предоставлено пресс-службой)

На концертах Барских в Израиле люди приходили с желто-голубыми флагами и не забывали выкрикивать легендарную фразу о Путине.

Напомним, ранее стало известно, что в сеть слили шокирующие подробности отношений украинского блогера с супругой.

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